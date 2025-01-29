Українським біженцям у Польщі пропонують допомогу з орендою житла: хто може скористатися програмою

Про це заявила Вікторія Захарова з фонду "Siła jedności", яка реалізує програму на Люблінщині, передає Polskie Radio.

Так, завдяки загальнонаціональній програмі "Разом до Незалежності" біженці в центрах колективного розміщення можуть отримати гроші за оренду житла терміном на 6 місяців.

"Підтримку також пропонують при пошуку роботи", - уточнила вона.

За словами волонтерки, програма має на меті допомогти українцям, які планують залишатися в Польщі, стати незалежними.

"Люди отримують підтримку у вигляді фінансування оренди квартири терміном на шість місяців. Це робиться для того, щоб вони могли стати незалежними, якщо вони хочуть залишитися в Польщі. Підтримка необхідна, тому що інтеграція іноді може бути нелегкою, особливо для людей, які живуть у центрах розміщення. З різних причин ці люди часто не мають можливості вивчити польську мову, що ускладнює пошук роботи", - розповіла вона.

Захарова констатувала, що люди, які перебувають у центрах колективного розміщення, часто не можуть дозволити собі навіть найдешевше житло.

"Це багатодітні, одинокі сім'ї або сім'ї з дитиною-інвалідом, пенсіонери. Матері з дітьми часто отримують матеріальну допомогу від своїх чоловіків, які воюють на фронті чи працюють в Україні, але прожитковий мінімум у Польщі та Україні дуже різний, тому ми також надаємо їм продуктову допомогу кожні кілька тижнів", - сказала вона.