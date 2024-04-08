"Український фронт ось-ось розвалиться": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 8 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 8 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 8 квітня іноземні ЗМІ запустили дві маніпуляції та один фейк.
Маніпуляція: Американський вебсайт новин The Grayzone написав: "Центурія", агресивне українське неонацистське угруповання, закріпилося в шести німецьких містах і прагне розширити свою присутність на місцевому рівні".
Дезінформація: "Український фронт ось-ось розвалиться. НАТО не переживе цього приниження. Це буде початком кінця проєкту ЄС, диктатури еліт", - написав у соцмережі X (Twitter) швейцарсько-італійський журналіст Анджело Джуліано.
Маніпуляція: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "У недалекому майбутньому Кулеба не тільки залишиться без роботи, але й без нації, він буде людиною без дому, тому що України в тому вигляді, в якому ми її сьогодні сприймаємо, не буде".
- 7 квітня стало відомо, що російські пропагандисти поширюють чергову фейкову інформацію про те, що у Києві нібито з'являються плакати із зображенням президента Володимира Зеленського і написом "прострочений".
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