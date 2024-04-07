"На вулицях Києва з'являються плакати з "простроченим" Зеленським": новий фейк РФ
Російські пропагандисти поширюють чергову фейкову інформацію про те, що у Києві нібито з'являються плакати із зображенням президента Володимира Зеленського і написом "прострочений"
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Столиця України масово заповнюється плакатами із зображенням президента Зеленського і написом "прострочений". Відео з таким контентом і трьома фото поширюють російські канали у Telegram та акаунти в X", - йдеться у повідомленні.
У Центрі стратегічних комунікацій припускають, що фейкові роздруківки, найімовірніше, зробив сам автор фото і відеоматеріалу спеціально для створення політичного контенту. Це може бути частиною спецоперації Кремля з дестабілізації суспільно-політичного ладу в Україні.
Водночас відео створено невідомо де, коли й подається як ознака "масового невдоволення киян" відсутністю виборів в умовах війни.
- Російські прокремлівські ЗМІ поширюють фейкову інформацію про нібито термінову евакуацію жителів Харкова та Одеси через "буферну зону".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.81 Купівля 38.81Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе