"На вулицях Києва з'являються плакати з "простроченим" Зеленським": новий фейк РФ

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Столиця України масово заповнюється плакатами із зображенням президента Зеленського і написом "прострочений". Відео з таким контентом і трьома фото поширюють російські канали у Telegram та акаунти в X", - йдеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій припускають, що фейкові роздруківки, найімовірніше, зробив сам автор фото і відеоматеріалу спеціально для створення політичного контенту. Це може бути частиною спецоперації Кремля з дестабілізації суспільно-політичного ладу в Україні.

Водночас відео створено невідомо де, коли й подається як ознака "масового невдоволення киян" відсутністю виборів в умовах війни.