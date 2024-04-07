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"На вулицях Києва з'являються плакати з "простроченим" Зеленським": новий фейк РФ

7 квітня, 2024 неділя
22:44
Війна з Росією Фейк РФ

Російські пропагандисти поширюють чергову фейкову інформацію про те, що у Києві нібито з'являються плакати із зображенням президента Володимира Зеленського і написом "прострочений"

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Столиця України масово заповнюється плакатами із зображенням президента Зеленського і написом "прострочений". Відео з таким контентом і трьома фото поширюють російські канали у Telegram та акаунти в X", - йдеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій припускають, що фейкові роздруківки, найімовірніше, зробив сам автор фото і відеоматеріалу спеціально для створення політичного контенту. Це може бути частиною спецоперації Кремля з дестабілізації суспільно-політичного ладу в Україні.

Водночас відео створено невідомо де, коли й подається як ознака "масового невдоволення киян" відсутністю виборів в умовах війни.

  • Російські прокремлівські ЗМІ поширюють фейкову інформацію про нібито термінову евакуацію жителів Харкова та Одеси через "буферну зону".
Теги:
Суспільство
Володимир Зеленський
фейк
російські фейки
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