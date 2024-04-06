Росія поширює фейк про термінову евакуацію жителів Харкова та Одеси
Російські прокремлівські ЗМІ поширюють фейкову інформацію про нібито термінову евакуацію жителів Харкова та Одеси через "буферну зону"
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Росія створюватиме з Харкова та Одеси "буферну зону", тому звідти мають виїхати всі цивільні. Таку інформацію тиражують прокремлівські фейкороби", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що наразі Сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту та дають гідну відсіч ворогу, зокрема на Харківщині.
Окрім того, військове керівництво України постійно відстежує ситуацію і наразі не зафіксували жодних ознак готовності агресора наступати на Харків чи Одесу.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснюють, що такими тезами окупанти намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 4 квітня. Одна із тез: "Харків та Одеса - історично російські міста, вони повернуться під контроль РФ".
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