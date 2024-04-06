Росія поширює фейк про термінову евакуацію жителів Харкова та Одеси

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Росія створюватиме з Харкова та Одеси "буферну зону", тому звідти мають виїхати всі цивільні. Таку інформацію тиражують прокремлівські фейкороби", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі Сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту та дають гідну відсіч ворогу, зокрема на Харківщині.

Окрім того, військове керівництво України постійно відстежує ситуацію і наразі не зафіксували жодних ознак готовності агресора наступати на Харків чи Одесу.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснюють, що такими тезами окупанти намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві.