"Харків та Одеса - історично російські міста, вони повернуться під контроль РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 4 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 4 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 4 квітня іноземні ЗМІ запустили два фейки і одну маніпуляцію.
Дезінформація: Американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "Ми (США) не підтримуємо Україну. Ми заплатили за те, щоб сотні тисяч українців пішли на фронт і загинули за те, щоб все більше і більше територій було втрачено".
Маніпуляція: "Фундаментальна ключова проблема цієї війни в Україні полягає в тому, що поразка України неминуча, і це лише питання часу", – заявив канадський журналіст Аарон Мате.
Дезінформація: Ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор заявив: "Пам'ятайте, що Харків, як і Одеса, є історично російськими містами, і восени 2023 року нам дуже чітко дали зрозуміти, що ці міста знову стануть російськими, так само як це було очевидно з осені 2022 року. Тож будьте певні, ці міста повернуться під російський контроль".
- Раніше російські пропагандисти поширили фейк про "можливе оточення Харкова" із закликом евакуюватися з міста до 15 квітня 2024 року.
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