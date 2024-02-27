"Українцям у Ризі натякають, що час повертатися додому": росіяни запустили маніпуляцію
Російська пропаганда запустила маніпуляцію, нібито українцям у Ризі натякають, що вже час повертатися додому
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"У латвійській столиці почали з'являтися антиукраїнські плакати з написом: "Українець хоче повернутися додому", - відповідне фото поширюють проросійські ресурси.
Насправді серія білбордів з цим та іншими написами дійсно розміщена у Ризі за ініціативи місцевого муніципалітету. Проте на меті - підтримка України та українців.
"Муніципалітет Риги запросив усіх охочих виявити солідарність з народом України у його боротьбі з російськими окупантами, заявити, що українці сумують за своїм домом, який розбомбили і продовжують нищити росіяни, а також надіслати меседж урядам різних країн, щоб вони не зволікали з військовою допомогою. Кремлівська пропаганда спотворила суть напису і подала його у своєму антиукраїнському стилі", - пише Центр.
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