"Українцям у Ризі натякають, що час повертатися додому": росіяни запустили маніпуляцію

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"У латвійській столиці почали з'являтися антиукраїнські плакати з написом: "Українець хоче повернутися додому", - відповідне фото поширюють проросійські ресурси.

Насправді серія білбордів з цим та іншими написами дійсно розміщена у Ризі за ініціативи місцевого муніципалітету. Проте на меті - підтримка України та українців.

"Муніципалітет Риги запросив усіх охочих виявити солідарність з народом України у його боротьбі з російськими окупантами, заявити, що українці сумують за своїм домом, який розбомбили і продовжують нищити росіяни, а також надіслати меседж урядам різних країн, щоб вони не зволікали з військовою допомогою. Кремлівська пропаганда спотворила суть напису і подала його у своєму антиукраїнському стилі", - пише Центр.