"Бійці ТрО розстріляли жителів Харківщини": росіяни вигадали цинічний фейк
Російська пропаганда вигадала фейк, нібито на Харківщині бійці ТрО розстріляли цивільних жителів
Про це попереджає Центр протидії дезінформації.
У телеграмі російська пропаганда поширює фейкову інформацію, нібито бійці 125-ї окремої бригади ТрО розстріляли двох цивільних жителів Харківщини.
За словами пропагандистів, це сталося біля прикордонного селища Слатине.
"Це черговий цинічний фейк російських пропагандистів, насправді загиблі підірвалися на ворожому вибухонебезпечному предметі в лісосмузі між Великими Проходами та Слатиним (Харківська область), про що повідомили у Харківській обласній прокуратурі", - пише ЦПД.
У Центрі наголошують, що подібні фейки роспропагандисти поширюють з метою демонізації та дискредитації українських військових.
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