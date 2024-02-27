"Бійці ТрО розстріляли жителів Харківщини": росіяни вигадали цинічний фейк

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

У телеграмі російська пропаганда поширює фейкову інформацію, нібито бійці 125-ї окремої бригади ТрО розстріляли двох цивільних жителів Харківщини.

За словами пропагандистів, це сталося біля прикордонного селища Слатине.

"Це черговий цинічний фейк російських пропагандистів, насправді загиблі підірвалися на ворожому вибухонебезпечному предметі в лісосмузі між Великими Проходами та Слатиним (Харківська область), про що повідомили у Харківській обласній прокуратурі", - пише ЦПД.

У Центрі наголошують, що подібні фейки роспропагандисти поширюють з метою демонізації та дискредитації українських військових.