Улітку Нідерланди розгорнуть системи Patriot у Литві

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

"Дивовижні новини! Цього літа Нідерланди розгорнуть свій підрозділ ППО Patriot у Литві для навчань, які триватимуть кілька тижнів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відіграватиме важливу роль у зміцнені спільної протиповітряної оборони на східному фланзі Альянсу.