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Улітку Нідерланди розгорнуть системи Patriot у Литві

29 березня, 2024 п'ятниця
09:57
Світ Patriot

Улітку 2024 року Нідерланди планують розгорнути у Литві системи протиповітряної оборони Patriot

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

"Дивовижні новини! Цього літа Нідерланди розгорнуть свій підрозділ ППО Patriot у Литві для навчань, які триватимуть кілька тижнів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відіграватиме важливу роль у зміцнені спільної протиповітряної оборони на східному фланзі Альянсу.

  • 29 лютого повідомлялось, що Литва запропонувала ЄС закріпити в законі свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.
Теги:
Нідерланди
ППО
Литва
НАТО
Військові новини
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