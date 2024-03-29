Улітку Нідерланди розгорнуть системи Patriot у Литві
Улітку 2024 року Нідерланди планують розгорнути у Литві системи протиповітряної оборони Patriot
Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.
"Дивовижні новини! Цього літа Нідерланди розгорнуть свій підрозділ ППО Patriot у Литві для навчань, які триватимуть кілька тижнів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це відіграватиме важливу роль у зміцнені спільної протиповітряної оборони на східному фланзі Альянсу.
- 29 лютого повідомлялось, що Литва запропонувала ЄС закріпити в законі свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.
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