Унаслідок повені в Афганістані загинуло 153 людини
У суботу, 11 травня, міністерство внутрішніх справ Талібану повідомило, що внаслідок повеней у трьох провінціях на півночі Афганістану загинуло 153 людини, щонайменше 138 отримали поранення
Про це повідомляє Reuters.
За даними прессекретаря міністерства Абдули Матіна Кані, щонайменше 138 людей отримали поранення внаслідок повеней у північних провінціях Баглан, Тахар і Бадахшан, спричинених сильними дощами у п'ятницю.
На допомогу цивільному населенню влада Талібану відправила вертольоти після того, як отримала повідомлення про те, що понад 100 людей опинились у воді.
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили, що багато людей залишилися без даху над головою, а транспортні, водопровідні та утилізаційні системи були "серйозно порушені".
"Наслідки були глибокими, що призвело до людських жертв і поранень, багато людей досі вважаються зниклими безвісти", - йдеться в заяві афганського офісу ВООЗ.
У ВООЗ додали, що через повені було пошкоджено чотири медичні центри, а один зруйновано, заявивши, що організація направляє медичні бригади для надання допомоги на затоплених територіях.
- 23 квітня повідомлялось, що сильні зливи у південних районах Китаю спричинили смертоносні повені, унаслідок яких понад 110 тисяч людей були евакуйовані.
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