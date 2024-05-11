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Унаслідок повені в Афганістані загинуло 153 людини

11 травня, 2024 субота
14:40
Світ повінь
Зміст

У суботу, 11 травня, міністерство внутрішніх справ Талібану повідомило, що внаслідок повеней у трьох провінціях на півночі Афганістану загинуло 153 людини, щонайменше 138 отримали поранення

Про це повідомляє Reuters.

За даними прессекретаря міністерства Абдули Матіна Кані, щонайменше 138 людей отримали поранення внаслідок повеней у північних провінціях Баглан, Тахар і Бадахшан, спричинених сильними дощами у п'ятницю.

На допомогу цивільному населенню влада Талібану відправила вертольоти після того, як отримала повідомлення про те, що понад 100 людей опинились у воді.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили, що багато людей залишилися без даху над головою, а транспортні, водопровідні та утилізаційні системи були "серйозно порушені".

"Наслідки були глибокими, що призвело до людських жертв і поранень, багато людей досі вважаються зниклими безвісти", - йдеться в заяві афганського офісу ВООЗ.

У ВООЗ додали, що через повені було пошкоджено чотири медичні центри, а один зруйновано, заявивши, що організація направляє медичні бригади для надання допомоги на затоплених територіях.

  • 23 квітня повідомлялось, що сильні зливи у південних районах Китаю спричинили смертоносні повені, унаслідок яких понад 110 тисяч людей були евакуйовані.
Теги:
негода
Афганістан
повінь
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