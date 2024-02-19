Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Унаслідок сильного снігопаду в Афганістані стався зсув: 25 людей загинуло

Унаслідок сильного снігопаду в Афганістані стався зсув: 25 людей загинуло

19 лютого, 2024 понедiлок
12:47
Світ Туреччина снігопад

У східній провінції Нурістан в Афганістані внаслідок зсуву через сильний снігопад загинули 25 людей, ще 8 зазнали поранень

Про це повідомляє Yle.

Представник міністерства з питань стихійних лих заявив, що кількість жертв може ще зрости.

Зокрема, унаслідок зсуву було зруйновано або серйозно пошкоджено близько двадцяти будинків. За словами місцевої влади, сніг перешкоджає рятувальним роботам і заблокував одну з головних доріг, що веде до провінції.

"Сніг продовжує падати. Рятувальні роботи тривають, і кількість загиблих може зрости", - зазначив прессекретар провінції Джаміулла Хашимі.

Попри те, що Афганістан звик до суворих погодних умов взимку, цього року снігопад затримався на більшій частині території країни. 

У виданні зазначили, що Афганістан, одна з найбідніших країн світу, є вразливою до більш екстремальних погодних явищ, спричинених зміною клімату.

  • 19 січня, в Іспанії унаслідок шторму "Хуан", що накрив багато районів країни, на дорогах застрягли близько 600 автомобілів, влада мобілізувала армійські підрозділи для надання допомоги водіям.

Теги:
Афганістан
Читайте також:
Володимир Путін
17 лютого, 2024 субота
Росія готується до атаки, складовою якої тепер вже є не тільки Україна, а й Польща та країни Балтії, - Безсмертний
Снайпер ЗСУ
19 лютого, 2024 понедiлок
DeepState: на Запоріжжі росіяни пробили оборону під Вербовим і прорвалися в Роботине
Су-34
18 лютого, 2024 неділя
Пілот збитого російського Су-34 скерував падаючий літак на приватні будинки
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.96
    Купівля 37.96
    Продаж 38.52
  • EUR
    Купівля 40.87
    Продаж 41.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
19 лютого
13:56
вибори до Держдуми
Окупанти обходять будинки і фіксують дані жителів ТОТ перед псевдовиборами Путіна, - Спротив
13:44
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Член оборонного комітету ВР Рахманін: "Є підстави вважати, що вихід ЗСУ з Авдіївки мав би відбутися раніше"
13:36
Оновлено
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Ізраїль назвав президента Бразилії персоною нон ґрата після того, як Лула прирівняв війну з ХАМАС до Голокосту
13:22
На фото: Ахтем Сеїтаблаєв та Тетяна Власна
Режисер Ахтем Сеїтаблаєв та поетеса Тетяна Власна розігрують особисту зустріч за донат на ЗСУ
13:18
ДБР
Справи Майдану: до суду за 4 роки передали 117 обвинувальних актів
13:07
Ємен, хусити
Хусити заявили про збиття американського безпілотника та ураження британського судна
12:57
Огляд
Кевін Де Брюйне, Копенгаген - Манчестер Сіті
Повернення ЛЧ, трансфер Мбаппе, рекорд Бьо та сенсаційне золото Бухова. Головні новини світового спорту за тиждень
12:56
Ремонт житла на Київщині та Херсонщині: Агентство відновлення з початку року уклало угод на 344 млн грн
12:48
Оновлено
санкції проти рф
В ЄС анонсували посилення санкцій проти РФ через смерть Навального
12:48
На фото: Рассел Кроу
Рассел Кроу зламав обидві ноги під час зйомок "Робіна Гуда"
12:19
Ексклюзив
Олег Рибачук
"Президентська республіка точно не дає відповіді нашим викликам і проблемам": Рибачук про систему влади в Україні
12:07
Укрпошта випустить серію марок до 10-річчя українського спротиву
12:06
OPINION
Борислав Береза
Люди обирають собі подібних
11:58
На фото: Антоніна Паперна у російському серіалі
Донька Ольги Сумської Паперна знялась у новому російському серіалі
11:58
Оновлено
Українська ППО ЗСУ
Повітряні сили зранку 19 лютого знищили два винищувачі РФ
11:57
вибори днр
Псевдовибори на ТОТ: Кремль відрядив спецзагони наглядачів на так звані виборчі дільниці
11:40
військовий квиток, мобілізація
Демобілізація через 18 місяців: нардеп Цимбалюк розповів про дискусії в Раді щодо законопроєкту про мобілізацію
11:28
Огляд
міжнародний огляд
Путін демонструє свою силу, натякаючи, що світ на порозі нової війни. Акценти світових ЗМІ 19 лютого
11:25
Катували 16-річного підлітка під час окупації: трьом мешканцям Куп'янщини заочно оголосили підозри
11:21
Оновлено
На конференції у Токіо Україна та Японія підписали 56 угод про співпрацю
11:13
імпорт електроенергії
Експорт електроенергії перевищує імпорт: ситуація в енергосистемі станом на 19 лютого
11:04
Уболівальники польського клубу під час футбольного матчу розгорнули на трибунах прапор російського ЦСКА
Уболівальники польського клубу під час футбольного матчу розгорнули на трибунах прапор російського ЦСКА
11:03
Готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях на Черкащині: СБУ затримала пособника окупантів
10:53
На фото: Антоніо Лукіч
Режисер Антоніо Лукіч переміг на ринку копродукції Берлінале
10:50
Вибух
У районі Маріуполя пролунали вибухи. Подробиці
10:31
Литва вагнерівці війна з Росією аеропорти авіація
В окупований Джанкой прибули вагнерівці, - "Атеш"
10:21
У РФ на акціях пам'яті Навального затримали понад 400 людей
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
10:17
Китай
Китай запропонував Орбану підтримку в питаннях безпеки Угорщини
10:03
OPINION
Віктор Трегубов
Наші союзники у РФ — дурні та дороги, хаос, корупція, непрофесійність і сепаратизм
10:01
На фото: Емма Томас і Крістофер Нолан зі статуетками BAFTA
Британський аналог "Оскара" нагородив переможців: 7 премій BAFTA в "Оппенгеймера" та жодної в "Барбі"
10:00
Тризуб
19 лютого – День Державного герба України. Чому тризуб та що він уособлює
09:59
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Авдіївка виконала свою місію на відмінно з точки зору оборони, - Згурець
09:50
У Республіканській партії США діє "путінське крило", - ексконгресвумен від республіканців Ліз Чейні
09:24
Ексклюзив
Ворог може розвернутися на Горлівський напрямок, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв
09:12
суд ООН
Верховний суд ООН відкриває тижневі слухання щодо окупації палестинських територій за участю 50 держав
09:00
PR
Фокстрот передав побутову техніку у 20 притулків для тварин
08:55
Угорщина
Уряд Угорщини відмовився приймати делегацію сенаторів США, яка прибула для зустрічі в Будапешт
08:53
Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір балотуватися на другий термін на посаду президентки Єврокомісії
08:32
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
Затримка західної допомоги Україні сприяла розгортанню наступу РФ одночасно на трьох напрямках, - ISW
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV