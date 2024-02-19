Унаслідок сильного снігопаду в Афганістані стався зсув: 25 людей загинуло
У східній провінції Нурістан в Афганістані внаслідок зсуву через сильний снігопад загинули 25 людей, ще 8 зазнали поранень
Про це повідомляє Yle.
Представник міністерства з питань стихійних лих заявив, що кількість жертв може ще зрости.
Зокрема, унаслідок зсуву було зруйновано або серйозно пошкоджено близько двадцяти будинків. За словами місцевої влади, сніг перешкоджає рятувальним роботам і заблокував одну з головних доріг, що веде до провінції.
"Сніг продовжує падати. Рятувальні роботи тривають, і кількість загиблих може зрости", - зазначив прессекретар провінції Джаміулла Хашимі.
Попри те, що Афганістан звик до суворих погодних умов взимку, цього року снігопад затримався на більшій частині території країни.
У виданні зазначили, що Афганістан, одна з найбідніших країн світу, є вразливою до більш екстремальних погодних явищ, спричинених зміною клімату.
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19 січня, в Іспанії унаслідок шторму "Хуан", що накрив багато районів країни, на дорогах застрягли близько 600 автомобілів, влада мобілізувала армійські підрозділи для надання допомоги водіям.
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