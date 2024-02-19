Унаслідок сильного снігопаду в Афганістані стався зсув: 25 людей загинуло

Про це повідомляє Yle.

Представник міністерства з питань стихійних лих заявив, що кількість жертв може ще зрости.

Зокрема, унаслідок зсуву було зруйновано або серйозно пошкоджено близько двадцяти будинків. За словами місцевої влади, сніг перешкоджає рятувальним роботам і заблокував одну з головних доріг, що веде до провінції.

"Сніг продовжує падати. Рятувальні роботи тривають, і кількість загиблих може зрости", - зазначив прессекретар провінції Джаміулла Хашимі.

Попри те, що Афганістан звик до суворих погодних умов взимку, цього року снігопад затримався на більшій частині території країни.

У виданні зазначили, що Афганістан, одна з найбідніших країн світу, є вразливою до більш екстремальних погодних явищ, спричинених зміною клімату.