У Іспанії через сильний снігопад на дорогах застрягло 600 автівок, влада відправила на допомогу армію
У п'ятницю, 19 січня, в Іспанії унаслідок шторму "Хуан", що накрив багато районів країни, на дорогах застрягли близько 600 автомобілів, влада мобілізувала армійські підрозділи для надання допомоги водіям
Про це повідомляє Reuters.
Внаслідок снігопадів водії застрягли на кілька годин на дорозі N-122 між Сорією і Агредою на півночі Іспанії, тому влада заявила, що відправила війська з бази в Сарагосі, щоб допомогти водіям виїхати з затору.
Представник сил цивільного захисту Мігель Анхель Клаверо повідомив, що в Арагоні на сході Іспанії низка доріг залишилася непрохідною через снігопад, а аеропорт Сарагоси був закритий.
Згідно з повідомленням державного метеорологічного агентства AEMET, температура в Сорії в п'ятницю впала до мінус 13 градусів за Цельсієм.
Також сильні дощі пройшли в західному регіоні Естремадура і в Каталонії на північному сході Іспанії. Очікується, що шторм пройде до суботи, повідомили синоптики.
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У вівторок, 16 січня, негода в Нідерландах спричинила проблеми з транспортним, залізничним та авіасполученням та призвела до аварій на дорогах.
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