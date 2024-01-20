У Іспанії через сильний снігопад на дорогах застрягло 600 автівок, влада відправила на допомогу армію

Про це повідомляє Reuters.

Внаслідок снігопадів водії застрягли на кілька годин на дорозі N-122 між Сорією і Агредою на півночі Іспанії, тому влада заявила, що відправила війська з бази в Сарагосі, щоб допомогти водіям виїхати з затору.

Представник сил цивільного захисту Мігель Анхель Клаверо повідомив, що в Арагоні на сході Іспанії низка доріг залишилася непрохідною через снігопад, а аеропорт Сарагоси був закритий.

Згідно з повідомленням державного метеорологічного агентства AEMET, температура в Сорії в п'ятницю впала до мінус 13 градусів за Цельсієм.

Також сильні дощі пройшли в західному регіоні Естремадура і в Каталонії на північному сході Іспанії. Очікується, що шторм пройде до суботи, повідомили синоптики.