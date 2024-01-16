У Нідерландах унаслідок сильного снігопаду скасовують авіарейси

Про це повідомляє NOS.

Рух поїздів був ускладнений на кількох маршрутах протягом більшої частини ранку, а в аеропорту Схіпхол було скасовано десятки рейсів. Щонайменше 100 рейсів також були затримані.

Представник аеропорту повідомив, що затримка рейсів вплине на заплановані рейси до кінця дня. Пасажирам, які мають летіти завтра, рекомендується стежити за інформацією про рейси.

Окрім цього, у багатьох частинах країни за ніч випало кілька сантиметрів снігу. У Нідерландах другий день поспіль оголошено жовтий код.

Громадський транспорт зранку працював із запізненнями, частково через несправності на деяких зупинках. У Лейдені, Схіпголі та Амстердамі через це курсувало менше міжміських поїздів.

Також поблизу Гільверсума та Амерсфорта сьогодні вранці на деякий час курсувало значно менше поїздів. Між Арнем Велперпортом та Зевенааром не працював залізничний переїзд взагалі.

Амстердамська транспортна компанія GVB повідомила про затримки через погодні умови. Транспортна компанія RET в Роттердамі попередила мандрівників про слизькі платформи, зупинки та транспортні засоби.

Через слизьку дорогу в кількох місцях сталися аварії на дорогах. У Валкенсварді вантажівка з'їхала з мосту. Водій не постраждав. У Блескенсграафі 19-річний хлопець через слизькість з'їхав у кювет на Porsche, а за 11 кілометрів звідти в кювет з'їхав ще один автомобіль.