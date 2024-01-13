У США вирує хурделиця: скасовані авіарейси і передвиборчі заходи
12 січня через хуртовину з сильним снігом і вітром по всій території США авіакомпанії затримали понад 7600 рейсів, було знеструмлено понад 100 тис. будинків та підприємств, а у штаті Айова кандидати в президенти від Республіканської партії скасували передвиборчі заходи
Про це повідомляє Reuters.
У п'ятницю вранці хуртовини прибули на більшу частину Середнього Заходу з сильним снігом і сильним вітром до 96 км/год, які, як очікується, триватимуть у суботу, попередила Національна метеорологічна служба (NWS).
Авіакомпанії затримали понад 7600 рейсів по всій території США в п'ятницю, в тому числі літаки приземлилися в міжнародному аеропорту О'Хара в Чикаго через вітер і сліпучий сніг. В Айові кандидати в президенти від Республіканської партії скасували виборчі заходи.
Монітори повідомляють, що у штаті Мічиган знеструмлено понад 133 тис. будинків і підприємств. Світло зникло для ще у понад 150 тис. клієнтів у Вісконсині, Західній Вірджинії, Огайо та Пенсільванії.
Служби попередили про ризики обмороження та гіпотермії в Айові, де, за прогнозами, температура в більшій частині штату опуститься нижче -18 °C.
Кандидат у президенти від Республіканської партії Ніккі Хейлі, колишній посол і губернатор Південної Кароліни, скасувала всі три передвиборчі заходи, заплановані на п'ятницю, замінивши їх на дистанційний режим.
Офіційні особи скасували запланований мітинг у Пеллі, штат Айова, для прихильників Дональда Трампа, який балотується на другий термін у Білому домі після поразки на виборах 2020 року.
Ще 13 млн людей, які живуть біля Атлантичного океану або великих водних шляхів у Вірджинії на північ до Нової Англії, опинилися під загрозою повеней через сильні дощі та сніг.
На півдні штату Міссісіпі близько 3 млн людей попереджені про загрозу виникнення торнадо та сильних гроз, а вітер може пошкодити дахи та валити дерева та лінії електропередач.
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