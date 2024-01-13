У США вирує хурделиця: скасовані авіарейси і передвиборчі заходи

Про це повідомляє Reuters.

У п'ятницю вранці хуртовини прибули на більшу частину Середнього Заходу з сильним снігом і сильним вітром до 96 км/год, які, як очікується, триватимуть у суботу, попередила Національна метеорологічна служба (NWS).

Авіакомпанії затримали понад 7600 рейсів по всій території США в п'ятницю, в тому числі літаки приземлилися в міжнародному аеропорту О'Хара в Чикаго через вітер і сліпучий сніг. В Айові кандидати в президенти від Республіканської партії скасували виборчі заходи.

Монітори повідомляють, що у штаті Мічиган знеструмлено понад 133 тис. будинків і підприємств. Світло зникло для ще у понад 150 тис. клієнтів у Вісконсині, Західній Вірджинії, Огайо та Пенсільванії.

Служби попередили про ризики обмороження та гіпотермії в Айові, де, за прогнозами, температура в більшій частині штату опуститься нижче -18 °C.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Ніккі Хейлі, колишній посол і губернатор Південної Кароліни, скасувала всі три передвиборчі заходи, заплановані на п'ятницю, замінивши їх на дистанційний режим.

Офіційні особи скасували запланований мітинг у Пеллі, штат Айова, для прихильників Дональда Трампа, який балотується на другий термін у Білому домі після поразки на виборах 2020 року.

Ще 13 млн людей, які живуть біля Атлантичного океану або великих водних шляхів у Вірджинії на північ до Нової Англії, опинилися під загрозою повеней через сильні дощі та сніг.

На півдні штату Міссісіпі близько 3 млн людей попереджені про загрозу виникнення торнадо та сильних гроз, а вітер може пошкодити дахи та валити дерева та лінії електропередач.