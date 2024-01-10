Минулого року стихійні лиха у світі завдали збитків на $250 млрд, - страховики

Про це пише ORF.

Зазначається, що найбільшою і найтрагічнішою природньою катастрофою став землетрус у прикордонному регіоні між Сирією та Туреччиною 6 лютого. Тоді загинули близько 58 тис. людей. Землетрус завдав збитків на суму близько $50 млрд, лише невелика частина з яких була застрахована.

Крім того, були численні "дрібні" катастрофи, які разом завдали величезних збитків. Загалом у 2023 році внаслідок стихійних лих загинули близько 74 тис. людей, що більше, ніж будь-коли після землетрусу на Гаїті у 2010 році.