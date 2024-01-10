Минулого року стихійні лиха у світі завдали збитків на $250 млрд, - страховики
Німецька компанія зі страхування Munich Re заявила, що у 2023 році природні лиха завдали збитків на суму майже $250 млрд у всьому світі
Про це пише ORF.
Зазначається, що найбільшою і найтрагічнішою природньою катастрофою став землетрус у прикордонному регіоні між Сирією та Туреччиною 6 лютого. Тоді загинули близько 58 тис. людей. Землетрус завдав збитків на суму близько $50 млрд, лише невелика частина з яких була застрахована.
Крім того, були численні "дрібні" катастрофи, які разом завдали величезних збитків. Загалом у 2023 році внаслідок стихійних лих загинули близько 74 тис. людей, що більше, ніж будь-коли після землетрусу на Гаїті у 2010 році.
- Рекордна кількість опадів спричинила небезпечні для життя повені в австралійському Квінсленді, тисячі людей на півночі штату закликали переїхати на вищі місця.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.36 Купівля 38.36Продаж 39.15
- EUR Купівля 41.99Продаж 43.08
- Актуальне
- Важливе