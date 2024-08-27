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Уряд Ізраїлю оплатив рекламу в Google, яка звинувачує палестинське агентство ООН у зв'язках із ХАМАС

Марія Науменко
27 серпня, 2024 вiвторок
13:59
Світ єврейська громада україни

Уряд Ізраїлю оплатив рекламну кампанію в Google, яка звинувачує БАПОР, агентство з надання допомоги палестинським біженцям, у зв'язках з терористичною діяльністю ХАМАС

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на американський щомісячний журнал WIRED.

Згідно з інформацією WIRED, ізраїльський уряд купив рекламу для таких пошукових запитів, як "UNRWA" і "UNRWA USA", аби привернути увагу потенційних донорів агентства до інформації про його зв'язки з ХАМАС.

Очільниця американського партнера БАПОР у США Мара Кроненфельд заявила, що помітила цю рекламу, коли шукала назву своєї організації, і знайшла те, що виглядало як реклама організації, яка привела її на вебсторінку з детальним викладом звинувачень.

Рекламні оголошення під заголовком "БАПОР за права людини" були видалені після скарги організації, попри те, що Google заявив, що не порушував свою політику. Однак у травні реклама була відновлена з заголовками, зокрема "Нейтралітет БАПОР під загрозою", "Ізраїль розкриває проблеми БАПОР" і "Ізраїль виступає за безпечніші та прозоріші гуманітарні практики".

Інші відеореклами в Google стверджують, що "БАПОР невіддільне від ХАМАСу" і що агентство "продовжує наймати терористів".

Згідно зі звітом, з травня по липень ця реклама з'являлася 44 відсотки часу, коли вона та реклама БАПОР США могли з'являтися, посилаючись на аналітику Google, яку веде БАПОР США. Крім того, реклама БАПОР США з'являлася лише у 34% відповідних пошукових запитів.

За словами речниці БАПОР Джульєтти Туми, реклама шкодить репутації агентства і "є руйнівною для людей".

"Вони повинні припинитися, а відповідальні за цей саботаж повинні бути притягнуті до відповідальності. Після закінчення війни з такими компаніями, як Google, має бути проведена велика робота. Є за що відповісти", - заявила вона.

  • Раніше ООН звільнила кількох співробітників свого агентства у справах палестинських біженців через їхню ймовірну участь в атаці ХАМАС 7 жовтня. США, Канада, Австралія, Британія, Італія, Німеччина, Нідерланди та Швейцарія призупинили фінансування агентства. 
  • 6 серпня повідомлялось, що ООН визнала, що дев’ять співробітників агентства для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР), ймовірно, були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Теги:
ООН
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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