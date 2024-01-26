ООН звільнила кількох співробітників свого агентства в Палестині через причетність до вторгнення в Ізраїль

Про це повідомляє Bloomberg.

У п'ятницю, 26 січня, Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що "шокований новиною" про те, що співробітники Близькосхідного агентства ООН для допомоги біженцям і організації робіт (БАПОР) могли бути причетні до нападу бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю, і закликав керівника агентства передати обвинувачених для можливого судового переслідування.

Він додав, що буде проведена "термінова і всебічна незалежна перевірка" діяльності агентства.

"Ці шокуючі звинувачення з'явилися в той час, коли понад 2 мільйони людей в Газі залежать від життєво необхідної допомоги, яку Агентство надає з початку війни", - заявив генеральний директор БАПОР Філіппе Лаццаріні. - Той, хто зраджує фундаментальні цінності Організації Об'єднаних Націй, також зраджує тих, кому ми служимо в Газі, в усьому регіоні та в інших частинах світу".

США - головний донор БАПОР - оголосили, що призупиняють додаткове фінансування організації у зв'язку з цими звинуваченнями.

"Кожен, хто брав участь в огидних атаках 7 жовтня, повинен понести повну відповідальність", - заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Європейський Союз також висловив стурбованість у зв'язку з цими звинуваченнями та заявив, що очікує від БАПОР "повної прозорості щодо цих звинувачень і вжиття негайних заходів проти причетних до них співробітників".