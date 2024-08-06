ООН визнала, що співробітники її агентства "могли бути залучені" до нападу ХАМАС на Ізраїль
ООН визнала, що дев’ять співробітників агентства для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР), ймовірно, були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року
Про це інформує The Times of Israel.
Вказано, що завершилося розслідування стосовно 19 співробітників БАПОР. За його результатами стало відомо, що у дев'яти випадках докази "вказують на те, що співробітники БАПОР, можливо, були причетні до збройних нападів 7 жовтня 2023 року". Цих співробітників звільнять.
За даними розслідування, в інших дев'яти випадках доказів причетності недостатньо, а в одному випадку докази відсутні.
- Раніше ООН звільнила кількох співробітників свого агентства у справах палестинських біженців через їхню ймовірну участь в атаці ХАМАС 7 жовтня. США, Канада, Австралія, Британія, Італія, Німеччина, Нідерланди та Швейцарія призупинили фінансування агентства.
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