ООН визнала, що співробітники її агентства "могли бути залучені" до нападу ХАМАС на Ізраїль

Про це інформує The Times of Israel.

Вказано, що завершилося розслідування стосовно 19 співробітників БАПОР. За його результатами стало відомо, що у дев'яти випадках докази "вказують на те, що співробітники БАПОР, можливо, були причетні до збройних нападів 7 жовтня 2023 року". Цих співробітників звільнять.

За даними розслідування, в інших дев'яти випадках доказів причетності недостатньо, а в одному випадку докази відсутні.