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Головна Війна в Ізраїлі ООН визнала, що співробітники її агентства "могли бути залучені" до нападу ХАМАС на Ізраїль

ООН визнала, що співробітники її агентства "могли бути залучені" до нападу ХАМАС на Ізраїль

Ольга Бабишена
6 серпня, 2024 вiвторок
00:38
Війна в Ізраїлі ООН

ООН визнала, що дев’ять співробітників агентства для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР), ймовірно, були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Зміст

Про це інформує The Times of Israel

Вказано, що завершилося розслідування стосовно 19 співробітників БАПОР. За його результатами стало відомо, що у дев'яти випадках докази "вказують на те, що співробітники БАПОР, можливо, були причетні до збройних нападів 7 жовтня 2023 року". Цих співробітників звільнять. 

За даними розслідування, в інших дев'яти випадках доказів причетності недостатньо, а в одному випадку докази відсутні.

  • Раніше ООН звільнила кількох співробітників свого агентства у справах палестинських біженців через їхню ймовірну участь в атаці ХАМАС 7 жовтня. США, Канада, Австралія, Британія, Італія, Німеччина, Нідерланди та Швейцарія призупинили фінансування агентства. 
Теги:
Світ
ООН
Ізраїль
Хамас
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