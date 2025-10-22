Уряд Литви розірвав угоду з РФ про взаємні поїздки громадян
Кабінет міністрів Литви денонсував угоду з Росією про взаємні поїздки громадян обох країн, укладену в Москві у 2002 році
Про це повідомляє LRT.
У Міністерстві закордонних справ Литви, яке ініціювало денонсування угоди, заявили, що рішення ухвалене з урахуваннями продовження агресії Росії проти України, а також того, що на практиці угода "не застосовується і неактуальна".
Як відмітили у виданні, угода, якій більше 20 років, була укладена з метою спрощення процедури поїздок громадян Литви і Росії, встановлення порядку в'їзду, виїзду, транзиту і тимчасового перебування громадян однієї країни на території іншої країни, а також необхідних документів.
Автори додали, що застосування угоди фактично втратило актуальність з червня 2007 року, коли набула чинності угода про спрощення процедури видачі віз громадянам Європейського Союзу та Росії, а також із вступом Литви до Шенгенської зони.
За інформацією литовського МЗС, дія цієї угоди була призупинена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, і при розгляді заяв на отримання шенгенських віз від громадян РФ почали застосовуватися загальні правила Регламенту Європарламенту і Ради 2009 року.
- Раніше прем’єр-міністерка Литви Інгріда Ругінене заявила, що санкції проти Росії та Білорусі залишатимуться чинними, доки не буде відновлено територіальну цілісність України та не буде відшкодовано завдані війною збитки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.52 Купівля 41.52Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.89
- Актуальне
- Важливе