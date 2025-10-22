Уряд Литви розірвав угоду з РФ про взаємні поїздки громадян

Про це повідомляє LRT.

У Міністерстві закордонних справ Литви, яке ініціювало денонсування угоди, заявили, що рішення ухвалене з урахуваннями продовження агресії Росії проти України, а також того, що на практиці угода "не застосовується і неактуальна".

Як відмітили у виданні, угода, якій більше 20 років, була укладена з метою спрощення процедури поїздок громадян Литви і Росії, встановлення порядку в'їзду, виїзду, транзиту і тимчасового перебування громадян однієї країни на території іншої країни, а також необхідних документів.

Автори додали, що застосування угоди фактично втратило актуальність з червня 2007 року, коли набула чинності угода про спрощення процедури видачі віз громадянам Європейського Союзу та Росії, а також із вступом Литви до Шенгенської зони.

За інформацією литовського МЗС, дія цієї угоди була призупинена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, і при розгляді заяв на отримання шенгенських віз від громадян РФ почали застосовуватися загальні правила Регламенту Європарламенту і Ради 2009 року.