Литва не скасовуватиме санкції проти РФ, доки не буде відновлено територіальну цілісність України, — прем'єрка Ругінене

Про це вона заявила на спільному з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

"Наші санкції проти Росії та її союзника Білорусі залишатимуться в силі, доки не буде відновлено територіальну цілісність України і не буде відшкодовано збитки, завдані війною", – наголосила вона.

Ругінене також підкреслила важливість притягнення до відповідальності всіх винних у збройній агресії проти України.

У зв'язку з цим Литва активно підтримує ініціативи щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, роботу Реєстру завданих збитків та пропозицію Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів на користь України.

"Кінцева мета – повне відшкодування всіх збитків, завданих Україні", – підсумувала очільниця литовського уряду.