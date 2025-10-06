Литва не скасовуватиме санкції проти РФ, доки не буде відновлено територіальну цілісність України, — прем'єрка Ругінене
Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Ругінене заявила, що санкції проти Росії та Білорусі залишатимуться чинними, доки не буде відновлено територіальну цілісність України та не буде відшкодовано завдані війною збитки
Про це вона заявила на спільному з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко брифінгу в Києві, передає Укрінформ.
"Наші санкції проти Росії та її союзника Білорусі залишатимуться в силі, доки не буде відновлено територіальну цілісність України і не буде відшкодовано збитки, завдані війною", – наголосила вона.
Ругінене також підкреслила важливість притягнення до відповідальності всіх винних у збройній агресії проти України.
У зв'язку з цим Литва активно підтримує ініціативи щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, роботу Реєстру завданих збитків та пропозицію Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів на користь України.
"Кінцева мета – повне відшкодування всіх збитків, завданих Україні", – підсумувала очільниця литовського уряду.
- 19 вересня, Європейська комісія схвалила новий, 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Відповідно до нього, ЄС забороняє імпорт російського СПГ та знижує стелю на нафту.
