Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії
У п'ятницю, 19 вересня, Європейська комісія схвалила новий, 19-й, пакет санкцій проти Російської Федерації
Про це пише Укрінформ.
Речниця Європейської комісії Паула Піньйо на брифінгу у Брюсселі повідомила журналістам, що затвердили 19-й пакет санкцій проти Росії.
"Можу підтвердити, що Комісія сьогодні затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ", - сказала вона.
Деталі пакета будуть анонсовані сьогодні, 19 вересня, після обіду президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.
- Напередодні ЗМІ писали, що Європейський Союз відтермінував оголошення 19-го пакету санкцій проти Росії, яке очікувалося в середу, 17 вересня. Причиною є посилення тиску з боку Сполучених Штатів та ЄС на Словаччину та Угорщину, щоб ці зменшили свою залежність від російської нафти.
- Раніше Володимир Зеленський уточнював, що може увійти в 19-й пакет санкцій. У пріоритетах російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми.
