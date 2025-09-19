Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії

Про це пише Укрінформ.

Речниця Європейської комісії Паула Піньйо на брифінгу у Брюсселі повідомила журналістам, що затвердили 19-й пакет санкцій проти Росії.

"Можу підтвердити, що Комісія сьогодні затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ", - сказала вона.

Деталі пакета будуть анонсовані сьогодні, 19 вересня, після обіду президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.