Банківський сектор і тіньовий флот: Зеленський розповів, що може увійти у 19-й пакет санкцій проти РФ
Президент України Володимир Зеленський розповів, що зараз триває робота над 19 пакетом санкцій проти Росії: до нього можуть увійти обмеження проти банківського сектору і тіньового флоту
Про це Зеленський повідомив у telegram.
Він заявив, що на вчорашнє цілеспрямоване вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу буде найкращою відповіддю сильний 19-й пакет санкцій.
За словами президента, зараз триває наповнення санкційного пакета. У пріоритетах російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми.
"Працюємо й проти різних схем обходу санкцій – готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, продовжується процес синхронізації санкцій. Зеленський розповів, що відучора в юрисдикції України запрацювали санкції Британії, які були застосовані проти Росії та повʼязаних з нею субʼєктів. Крім того, уже синхронізовані в Україні санкції Канади та 18 пакетів санкцій Євросоюзу. Наступним етапом стануть санкції Японії, які планують синхронізувати вже цього місяця.
"Разом з партнерами готуємо й синхронізацію санкцій України в інших юрисдикціях. Триває робота з Канадою та Британією. Від початку цього року запроваджено вже 44 пакети санкцій України проти російських юридичних і фізичних осіб, які працюють на війну, та проти повʼязаних з ними осіб з інших країн. Серед цих санкцій обмеження проти російського ВПК, схем постачання критичних компонентів у Росію, заробітків російського бюджету, а також проти осіб, які пропагують війну чи поширюють російський вплив", - розповів президент.
Він додав, що партнери беруть до уваги рекомендації України й вони стають частиною санкцій.
- 10 вересня президент України Володимир Зеленський провів розмову з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, йшлося про шляхи використання заморожених російських активів на користь України та роботу над посиленням санкцій проти РФ.
