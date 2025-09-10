Заморожені активи РФ, санкції, повернення викрадених дітей: Зеленський провів розмову з фон дер Ляєн
У середу, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський провів розмову із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, йшлося про шляхи використання заморожених російських активів на користь України та роботу над посиленням санкцій проти РФ
Про це глава держави повідомив у Telegram.
"Говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України", - зазначив Володимир Зеленський.
Він додав, що очільниця Єврокомісії поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії.
"Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей. Домовилися бути в контакті", - резюмував Зеленський.
- У середу, 10 вересня, Україна отримала восьмий транш від Європейського Союзу обсягом 1 млрд євро за рахунок заморожених російських активів.
