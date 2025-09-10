Заморожені активи РФ, санкції, повернення викрадених дітей: Зеленський провів розмову з фон дер Ляєн

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України", - зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що очільниця Єврокомісії поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії.

"Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей. Домовилися бути в контакті", - резюмував Зеленський.