Україна отримала €1 млрд від ЄС за рахунок заморожених російських активів

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Зазначається, що загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 10 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

"Вдячний європейським партнерам за постійну та передбачувану підтримку, що зміцнює фінансову стійкість України. Отримані кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки бюджету. Завдяки цій допомозі ми можемо своєчасно забезпечувати соціальні виплати, відновлювати критично важливу інфраструктуру та утримувати економіку стабільною навіть у надзвичайно складних умовах. Фінансова підтримка Європейського Союзу суттєво посилює спроможність України вистояти у повномасштабній війні та наближати перемогу", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Для довідки. ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів).