"Це підірве довіру як до центру фінпослуг": Бельгія відмовилася передавати заморожені активи РФ в інтересах України

Про це повідомляє Euronews.

"Відверто кажучи... конфіскація цих російських суверенних активів насправді не є варіантом для Бельгії", – сказав глава МЗС.

За його словами, такий крок щодо передачі активів "ставить під загрозу безпосередню та довгострокову довіру до Бельгії як центру фінансових послуг".

Водночас Прево додав, що бельгійський уряд розглянув цю можливість і дійшов висновку, що це "підірве" довіру до євро.

Більшу частину коштів зберігають в депозитарії Euroclear, на який поширюється законодавство ЄС про фінансові ринки. Глава зовнішньодипломатичного відомства Бельгії каже, що порушення правил навіть у разі екзистенційної війни поставить країну та Євросоюз під загрозу, оскільки фінансисти можуть переглянути інвестування в них у майбутньому.

"Можливо, зміна також стратегічних інвестицій поточних активів, заморожених у Брюсселі, також не є варіантом для Бельгії, тому що, коли ми аналізували два варіанти, багато експертів підкреслили високі ризики – юридичні та фінансові – які це може створити, якщо ми вирішимо конфіскувати активи. Ось чому я висловлюю той факт, що Бельгія не піде на цей ризик і, звичайно, не одна", – заявив Прево.

Кая Каллас раніше заявила, що навіть у разі припинення вогню Росія не повинна отримати можливість повернути заморожені в Євросоюзі активи, доки не виплатить Україні репарації.





