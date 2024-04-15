Уряд Нідерландів виділив додаткові $4,4 млрд на допомогу Україні до 2026 року

Про це інформує пресслужба нідерландського уряду.

"На військову та гуманітарну підтримку України в період 2024-2026 років кабінет міністрів виділяє додатково 4,4 мільярда євро", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони.

Зокрема міністерство оборони країни отримуватиме додаткові 500 млн євро з 2028 року, зокрема, на посилення ППО і закупівлю більшої кількості боєприпасів.