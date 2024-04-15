Уряд Нідерландів виділив додаткові $4,4 млрд на допомогу Україні до 2026 року
У понеділок, 15 квітня, уряд Нідерландів оголосив про виділення додаткових 4,4 мільярда євро на військову і гуманітарну допомогу Україні у 2024-2026 роках
Про це інформує пресслужба нідерландського уряду.
"На військову та гуманітарну підтримку України в період 2024-2026 років кабінет міністрів виділяє додатково 4,4 мільярда євро", - ідеться в повідомленні.
Крім цього, уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони.
Зокрема міністерство оборони країни отримуватиме додаткові 500 млн євро з 2028 року, зокрема, на посилення ППО і закупівлю більшої кількості боєприпасів.
- 12 квітня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським повідомив про виділення нашій країні фінансової допомоги.
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