Нідерланди виділили Україні €1 млрд військової допомоги та €400 млн на відновлення
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським повідомив про виділення нашій країні фінансової допомоги
Про це Зеленський повідомив 12 квітня у Telegram.
"Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й €400 млн на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди", - написав він.
Також сторони обговорили можливість пришвидшення постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.
"Подякував за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків", - зазначив Зеленський.
Також він розповів колезі про підготовку Глобального саміту миру, який улітку прийматиме Швейцарія, й запросив Нідерланди узяти в ньому участь.
"Ми також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримало якнайбільше країн", - додав президент.
- 6 квітня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен оголосила, що її країна планує передати Україні понад 20 винищувачів F-16. Перші постачання мають розпочатися вже влітку 2024 року.
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