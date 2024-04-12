Нідерланди виділили Україні €1 млрд військової допомоги та €400 млн на відновлення

Про це Зеленський повідомив 12 квітня у Telegram.

"Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й €400 млн на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди", - написав він.

Також сторони обговорили можливість пришвидшення постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

"Подякував за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків", - зазначив Зеленський.

Також він розповів колезі про підготовку Глобального саміту миру, який улітку прийматиме Швейцарія, й запросив Нідерланди узяти в ньому участь.

"Ми також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримало якнайбільше країн", - додав президент.