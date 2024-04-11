Уряд Нідерландів виділив Україні додаткові 400 млн євро, - ЗМІ

Про це повідомляє телеканал RTL з посиланням на джерела в уряді, інформує Reuters.

Уряд Нідерландів, що йде, зобов'язується збільшити підтримку України на 400 млн євро (428,64 млн доларів), довівши її в 2024 році до 2,4 млрд євро.

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Новий уряд має сформувати нова коаліція партій, які отримали у сумі більшість голосів у парламенті за підсумками виборів, які відбулися у листопаді минулого року. Ця коаліція досі не сформувалася — на переговори між партіями часто витрачається багато місяців — і до появи нового уряду країною керує старий на чолі з Марком Рютте.

Найбільше мандатів на листопадових виборах отримала ультраправа Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який, як вважається, більш скептично ставиться до підтримки України. У його партії все одно недостатньо голосів для того, щоб правити поодинці, а примирити його позицію із пріоритетами інших партій складно.