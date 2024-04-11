Уряд Нідерландів виділив Україні додаткові 400 млн євро, - ЗМІ
Уряд Нідерландів, напередодні зміни влади у країні, виділив Україні додаткові 400 млн євро – загалом сума допомоги в 2024 році становить 2,4 млрд євро
Про це повідомляє телеканал RTL з посиланням на джерела в уряді, інформує Reuters.
Уряд Нідерландів, що йде, зобов'язується збільшити підтримку України на 400 млн євро (428,64 млн доларів), довівши її в 2024 році до 2,4 млрд євро.
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Новий уряд має сформувати нова коаліція партій, які отримали у сумі більшість голосів у парламенті за підсумками виборів, які відбулися у листопаді минулого року. Ця коаліція досі не сформувалася — на переговори між партіями часто витрачається багато місяців — і до появи нового уряду країною керує старий на чолі з Марком Рютте.
Найбільше мандатів на листопадових виборах отримала ультраправа Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, який, як вважається, більш скептично ставиться до підтримки України. У його партії все одно недостатньо голосів для того, щоб правити поодинці, а примирити його позицію із пріоритетами інших партій складно.
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен оголосила, що її країна планує передати Україні понад 20 винищувачів F-16. Перші постачання мають розпочатися вже влітку 2024 року.
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