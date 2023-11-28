Його порівнюють із Трампом та Мерлін Монро: хто такий Герт Вілдерс, партія якого перемогла на виборах у Нідерландах

Еспресо розповість про політичні погляди й кар'єру одіозного можновладця

Про що у статті:

коротка біографія політика

політична кар'єра Герта Вілдерса

приватне життя нідерландського Трампа

політичні погляди Вілдерса

чому правий популіст переміг у Нідерландах

що означає перемога Вілдерса, в тому числі й для України?

Фото: Getty Images

Біографічна довідка про Герта Вілдерса

Герт Вілдерс народився 6 вересня у 1963 році у місті Венло на півдні Нідерландів. Виховувався в католицькій родині, був наймолодшим серед чотирьох дітей.

Під час Другої світової війни його батько переховувався від німців. Страх чоловіка був настільки сильним, що до Німеччини він відмовлявся в'їжджати навіть 40 років по тому.

Герт Вілдерс здобув освіту у середній школі, пройшов медичний курс в Амстердамі, згодом отримав декілька сертифікатів юриста в університеті.

Після закінчення середньої школи Вілдерс поставив собі мету – побачити весь світ.

Оскільки в нього не було достатньо грошей, щоб поїхати до Австралії, то замість цього поїхав до Ізраїлю, де впродовж року займався волонтерством. На заощаджені гроші подорожував до сусідніх арабських країн, де його вразила відсутність демократії.

Політична кар'єра Герта Вілдерса

До політики Вілдерс спершу був причетний, як автор промов для Нідерландської народної партії за свободу та демократію на тему медичного страхування. А свою офіційну політичну кар’єру розпочав як помічник лідера партії Фріца Болкештейна, спеціалізуючись на зовнішній політиці (обіймав цю посаду в 1990-98 роках). Упродовж цього часу Герт Вілдерс багато подорожував, відвідуючи країни Близького Сходу, включаючи Іран, Сирію, Йорданію, Єгипет та Ізраїль. До слова Болкештейн був першим нідерландським політиком, який звернувся до наслідків масової імміграції для голландського суспільства. Він подав приклад Вілдерсу не лише своїми ідеями, але й конфронтаційним стилем розмови. Політичний аналітик Анно Буннік описував Вілдерса як "учня чаклуна" Болкештейна, писала Aljazeera.

У 1997 році Вілдерс був обраний від Народної партії (VVD) до муніципальної ради Утрехта, четвертого за величиною міста Нідерландів. Саме тоді жартома вперше пофарбував своє волосся. Оскільки це привернуло його увагу, вирішив робити так і надалі. Через це його порівнювали з Дональдом Трампом, а також дали прізвисько "Капітан Пероксид".

Фото: Getty Images

Працюючи в Утрехті, жив у передмісті, в дешевому соціальному будинку, де була велика кількість іммігрантів. Якось тут його пограбували й дехто навіть припускає, що це могло стати каталізатором його політичної трансформації. Уже через рік Вілдерса обрали до національного парламенту Нідерландів. Через антиісламські погляди, його виключили з парламентської партії VVD. У 2004 році Герт вирішив створити власну політичну силу – "Партія свободи". На виборах 2009 та 2010 років партія Вілдерса здобула популярність серед мешканців країни, посівши третє місце. The New York Times пояснює, що партія не заснована на структурі членства, тому це робить Вілдерса синонімом своєї партії і єдиною людиною, яка фактично приймає в ній рішення.

Приватне життя нідерландського Трампа

В листопаді того ж року на Вілдерса було скоєно замах. Звинуватили у цьому двох імовірних нападників, яких схопили після облоги будівлі в Гаазі. Після цього інциденту Вілдерс, через постійні загрози життю, перебував під постійною охороною. Кажуть, що Вілдерса "позбавили... особистого життя через його... ненависть до ісламу", писав Spiegel. У 2008 році він був визнаний політиком, якому найбільше погрожують у Нідерландах. Його постійно супроводжує охорона з шести поліцейських у цивільному. Він не любить приймати відвідувачів, якщо не знає про візит заздалегідь. Живе в куленепробивному будинку, який надає держава. Там є також спеціальна кімната-укриття, а будівлю охороняє поліція. З дому до офісу у парламенті їздив на броньованій поліцейській машині та в бронежилеті.

У статті на сайті Washingtonpost цитували повідомлення з погрозами Вілдерсу: "Він ворог ісламу, і йому слід обезголовити", – говорив арабською мовою оповідач одного відеоролика, опублікованого в Інтернеті, під тріск пострілів. Відрубайте йому голову, "і заслужите собі місце в раю", – йшлось тоді у записі.

Вілдерс одружений на Крістіні Вілдерс (уроджена Марфаї), колишній дипломатці з Угорщини єврейського походження. Пара не має дітей, лише двох котів – Плюїз'є та Сноетьє, які мають власну сторінку в соцмережі й майже 25 тисяч підписників. Попри те, що Герт народився в католицькій родині, сам себе називає агностиком.

Політичні погляди Вілдерса

Герт Вілдерс відомий своєю антиісламською риторикою, виступав за заборону Корану, не схвалював імміграцію з мусульманських країн, був проти будівництва у Нідерландах нових мечетей. Наслідував Трампа і має проросійську політичну позицію. Зокрема, за словами Вілдерса, винуватцями війни на сході Україні є не Росія, а ЄС.

Фото: Getty Images

Політик вважає себе лібертаріанцем чи правим лібералом, наголошує на значних розбіжностях у поглядах з іншими праворадикальними політиками, такими як Ле Пен. Натомість вважає своїм ідеалом колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер. Крім іншого проводив кампанію, щоб зупинити те, що він вважав "ісламізацією Нідерландів". Порівнював Коран із Mein Kampf та виступав за заборону цієї книги в Нідерландах.

Вілдерса звинувачували в образі релігійних і етнічних груп, розпалюванні ненависті та дискримінації. У 2016 році він знову потрапив під суд і був визнаний винним у підбурюванні та заохоченні до дискримінації марокканських іммігрантів до Нідерландів, але не поніс покарання. Пізніше вирок скасували.

"Партія Свободи" пропонує зовсім не приймати шукачів політичного притулку. Також Вілдерс хоче провести референдум щодо виходу Нідерландів з Євросоюзу ("Некзит"). До проблеми зміни клімату політик ставиться скептично. Будівництво сонячних і вітрових електростанцій планує припинити, а експлуатацію вугільних та газових електростанцій – продовжити, пише Politico.

"Партія за свободу" закликала до зниження податків, суворішої політики щодо вживання рекреаційних наркотиків, збільшення інвестицій у дороги та іншу інфраструктуру, будівництво атомних електростанцій та включення прав тварин до конституції Нідерландів.

Остання передвиборча програма партії Вілдерса була типовою для європейських правих популістів. Вілдерс і компанія виступають за "сильні та горді Нідерланди", припинення міжнародної фінансової допомоги (ні цента іншим країнам), припинення державного фінансування гендерних і кліматичних заходів, скорочення зарплат міністрів і депутатів, зниження ПДВ, зниження пенсійного віку тощо.

Виступає за зміну голландської політичної системи. Він вважає, що є панівна еліта парламентаріїв, які дбають лише про свою особисту кар'єру і нехтують волею народу.

У зовнішніх відносинах політик значною мірою підтримував Ізраїль, критикуючи його опонентів.

Чому правий популіст переміг у Нідерландах

Щедрі обіцянки посприяли тому, що партія Вілдерса за підсумками голосування опинилася на першому місці, отримавши 37 місць в парламенті Нідерландів (зі 150).

Професор Том Луверс з Інституту політичних наук Лейденського університету вважає, що голосування за "Партію свободи" було протестним. Виборці повірили Вілдерсу та іншим правим політикам, які у своїй риториці пов’язують соціальні негаразди з потоком імміграції до країни, – писав "The Guardian".

"Електорат Партії свободи загалом складається з людей, які переживають труднощі. Вони відчувають, що ними нехтують. У них важке життя як економічно, так і культурно. І це одна з причин, чому вони голосують за партію, яка обіцяє радикальні зміни", – цитує "Голос Америки" професора Родуйна з Амстердамського університету.

Що означає перемога Вілдерса, в тому числі й для України?

Хоча політсила Герта Вілдерса й посіла перше місце на виборах, це ще не означає, що її лідер стане прем'єром чи взагалі "Партія свободи" увійде до коаліції. У переможців лише чверть місць у парламенті й тепер їм потрібно шукати союзників (є 37 місць, а для коаліції потрібно 76).

Найімовірніші варіанти – коаліційний уряд сформують без правих популістів або Вілдерс пом'якшить свою риторику, щоб все-таки знайти партнерів. Він уже заявив, що, попри попередні обіцянки, не закриватиме мечеті та, ймовірно, не наполягатиме на виході Нідерландів із ЄС.

Чи буде серед пунктів, де Вілдерс піде на компроміс задля коаліції, і "українське питання" - поки що невідомо. Досі політика було важко назвати позитивно налаштованим до України. Ще у 2016 році Вілдерс доклався до референдуму, через який Нідерланди тимчасово заблокували Угоду про Асоціацію з Україною. Крім того, він хвалив Володимира Путіна, а європейську політику називав "істеричною русофобією" в Європі. Також виступає проти членства України в НАТО та ЄС.

Зараз політик виступає проти фінансової допомоги чи передачі будь-якого озброєння іншим країнам. Це питання дуже важливе для українців. Нідерланди надали Україні 1 млрд євро фінансової й 2,5 млрд євро військової допомоги. Ще 2 млрд військової допомоги заплановані на 2024-ий. Сюди входять 42 літаки F-16, за які українські дипломати дуже довго боролися. Крім того, Нідерланди купують озброєння для ЗСУ (зенітно-ракетні системи, 155-мм артилерійські боєприпаси, танки та ін.) За обсягом допомоги Україні Нідерланди поступаються лише США, Німеччині, Великій Британії, Норвегії, Данії та Польщі.

Тому українцям краще, щоб коаліцію в Нідерландах сформували без друга Орбана. Загалом коаліціада в Нідерландах може тривати довго (сьогоднішній уряд створили після понад 200 днів перемовин про коаліцію). До того часу країною керуватиме уряд Рютте, якого вважають великим другом України.