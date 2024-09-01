Уряд Польщі ухвалив нові правила, які підтверджують легальність абортів
Уряд Польщі вніс зміни до законодавства, спрямовані на полегшення безпечного доступу до абортів, підтвердивши законність цієї процедури
Про це повідомляє EuroNews.
Як зазначили у виданні, ця зміна є результатом тривалих суперечок та протестів, які виникли через надмірно суворі обмеження на аборт.
Попередній уряд обмежив доступ до цієї процедури, що призвело до масових протестів та небажання лікарів виконувати аборти через страх переслідування.
Натомість уряд Туска пообіцяв лібералізувати законодавство і дозволити аборт до 12-го тижня вагітності, але ця пропозиція ледь не набрала необхідної підтримки в парламенті.
"Ми шукаємо такі шляхи дій, відповідно до закону, які дозволять доступ до легального аборту жінкам, які з різних причин повинні мати право на цей аборт", - сказав Туск.
Згідно з новими правилами, жінка може зробити аборт до 12-го тижня вагітності в лікарні за рекомендацією одного лікаря, включаючи кардіолога, ендокринолога або психіатра. Лікар, який виконує процедуру, не несе відповідальності за це.
- 22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі посилив законодавство щодо переривання вагітності. За законом від 1993 року, аборти дозволяли в разі інцесту чи зґвалтування, якщо є загроза життю та здоров'ю матері чи плід має невиліковну інвалідність. Останній пункт із законодавства викреслили. Унаслідок цього аборти в Польщі майже повністю заборонили, адже раніше жінки переривали вагітність здебільшого саме через ці причини.
- Згодом, у Польщі спалахнули масові протести через смерть жінки, до якої призвела заборона в країні на аборти.
- У відповідь міністерство охорони здоров'я Польщі пояснило, що закон від 1993 року дозволяє аборти в разі загрози здоров'ю й життю матері.
- 26 червня парламентська комісія Польщі рекомендувала декриміналізувати практику абортів протягом перших 12 тижнів вагітності.
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