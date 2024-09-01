Уряд Польщі ухвалив нові правила, які підтверджують легальність абортів

Про це повідомляє EuroNews.

Як зазначили у виданні, ця зміна є результатом тривалих суперечок та протестів, які виникли через надмірно суворі обмеження на аборт.

Попередній уряд обмежив доступ до цієї процедури, що призвело до масових протестів та небажання лікарів виконувати аборти через страх переслідування.

Натомість уряд Туска пообіцяв лібералізувати законодавство і дозволити аборт до 12-го тижня вагітності, але ця пропозиція ледь не набрала необхідної підтримки в парламенті.

"Ми шукаємо такі шляхи дій, відповідно до закону, які дозволять доступ до легального аборту жінкам, які з різних причин повинні мати право на цей аборт", - сказав Туск.

Згідно з новими правилами, жінка може зробити аборт до 12-го тижня вагітності в лікарні за рекомендацією одного лікаря, включаючи кардіолога, ендокринолога або психіатра. Лікар, який виконує процедуру, не несе відповідальності за це.