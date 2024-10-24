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Узбекистан відмовився вступати до Євразійського економічного союзу з РФ

Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2024 четвер
18:21
Світ Узбекистан, прапор

В Узбекистані заявили, що не планують вступати до Євразійського економічного союзу, членом якого зокрема є РФ, оскільки країна "не знайшла вигоди"

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Про це повідомив перший заступник спікера Законодавчої палати парламенту республіки Акмаль Саїдов, передає The Moscow Times.

У матеріалі йдеться, що Узбекистан відмовився від економічного союзу РФ слідом за тим, як Казахстан оголосив про відмову стати членом БРІКС.

"Плани Кремля розширити зону впливу на пострадянському просторі продовжують стикатися з опором держав Центральної Азії", - пише видання.

Зазначено: аби переконати Ташкент приєднатися до Євразійського економічного союзу премʼєр-міністр РФ Михайло Мішустін у серпні здійснив візит до Узбекистану. Водночас очільник Кремля Володимир Путін назвав такий союз новим "центром багатополярного світу".

Наголошується, що Москва обіцяла Ташкенту "переваги для бізнесу", "нові ринки збуту" і "справедливу конкуренцію". Однак у результаті після вивчення парламентською комісією основоположних документів Євразійського економічного союзу Узбекистан "не знайшов у них вигоди" для себе.

Також Саїдов підкреслив, що "особливої вигоди" від членства в такому союзі не отримав і Казахстан, тому Узбекистану "буде оптимально" залишатись у статусі спостерігача і зберігати незалежність і суверенітет.

  • 16 жовтня прессекретар глави Казахстану Берік Уалі заявив, що в найближчому майбутньому країна утримається від подання заявки до БРІКС.
Теги:
Новини
Росія
Узбекистан
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