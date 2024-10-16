Казахстан не подаватиме заявку на вступ до БРІКС у найближчому майбутньому, - речник Токаєва
Прессекретар глави Казахстану Берік Уалі заявив, що в найближчому майбутньому країна утримається від подання заявки до БРІКС
Про це він заявив в інтерв'ю Tengrinews.
Відповідаючи на запитання, чи планує Казахстан вступати в блок, Уалі сказав, що Астана з зацікавленістю спостерігає за еволюцією БРІКС, а також "підтримує заклики лідерів держав - засновників організації докласти всіх зусиль для побудови справедливого, демократичного світопорядку, вільного від гегемонії будь-яких наддержав".
"Водночас зараз і, швидше за все, в найближчому майбутньому Казахстан утримається від подання заявки до БРІКС, у тому числі з урахуванням багатоступеневого процесу розгляду питання про членство, а також інших моментів, пов'язаних з перспективами розвитку цього об'єднання", - заявив речник.
За його словами, президент Касим-Жомарт Токаєв неодноразово висловлювався про ООН як універсальну та безальтернативну організацію, в якій можна і потрібно обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми, зокрема ті, що пов'язані з будівництвом справедливого світопорядку.
- Напередодні Токаєв назвав Росію непереможною у військовому плані, а подальша ескалація війни, на його думку, призведе до "непоправних наслідків".
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