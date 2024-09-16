Президент Казахстану Токаєв заявив, що Росія "непереможна" у військовому плані

Про це повідомила пресслужба президента Казахстану.

"Фактом є те, що у військовому плані Росія непереможна. Подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства і насамперед для всіх країн, які безпосередньо залучені до російсько-українського конфлікту", - заявив Токаєв під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За його словами, шанс на досягнення перемир'я було втрачено з відмовою укласти Стамбульську угоду. Проте Токаєв переконаний, що можливість для досягнення миру існує.

Президент Казахстану вважає, що потрібно уважно розглянути всі мирні ініціативи різних держав і зупинити військові дії, а вже потім перейти до обговорення територіальних питань.

"На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку. Керівники держав приходять і йдуть, а народи, тим паче сусідні народи мають жити у світі та взаєморозумінні", - наголосив Токаєв.

Водночас він нагадав, що Казахстан активно співпрацює з Росією, а до України ставиться з "непідробною симпатією": "Між нашими державами ніколи не було суперечностей".