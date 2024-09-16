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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Президент Казахстану Токаєв заявив, що Росія "непереможна" у військовому плані

Президент Казахстану Токаєв заявив, що Росія "непереможна" у військовому плані

Катерина Єсікова
16 вересня, 2024 понедiлок
16:18
Світ Володимир Путін та Касим-Жомарт Токаєв (праворуч)

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав Росію "непереможною" у військовому плані, а подальша ескалація війни призведе до "непоправних наслідків"

Зміст

Про це повідомила пресслужба президента Казахстану.

"Фактом є те, що у військовому плані Росія непереможна. Подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства і насамперед для всіх країн, які безпосередньо залучені до російсько-українського конфлікту", - заявив Токаєв під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За його словами, шанс на досягнення перемир'я було втрачено з відмовою укласти Стамбульську угоду. Проте Токаєв переконаний, що можливість для досягнення миру існує.

Президент Казахстану вважає, що потрібно уважно розглянути всі мирні ініціативи різних держав і зупинити військові дії, а вже потім перейти до обговорення територіальних питань.

"На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку. Керівники держав приходять і йдуть, а народи, тим паче сусідні народи мають жити у світі та взаєморозумінні", - наголосив Токаєв.

Водночас він нагадав, що Казахстан активно співпрацює з Росією, а до України ставиться з  "непідробною симпатією": "Між нашими державами ніколи не було суперечностей".

  • Міністр торгівлі та інтеграції Казахстану Серік Жумангарін заявив, що країна "не буде сліпо слідувати санкціям" проти Росії, якщо вони торкнуться місцевих компаній, які є основними роботодавцями у Центральній Європі.

Теги:
Україна
Росія
Казахстан
Німеччина
Війна з Росією
Олаф Шольц
Світ про Україну
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