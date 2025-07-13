В аеропорту Саутенд біля Лондона розбився літак

Про це повідомляє BBC.

Поліція Ессекса повідомила, що незадовго до 16:00 за британським літнім часом отримала повідомлення про загоряння 12-метрового літака в Саутенд-он-Сі.

Служба швидкої допомоги Східної Англії повідомила, що на місці події перебували чотири бригади, включаючи машину швидкого реагування, машину реагування на небезпечні зони та старшого парамедика.

"Ми зараз працюємо з усіма екстреними службами на місці події, і ця робота триватиме кілька годин", - речник поліції Ессекса.

Поліція як запобіжний захід евакуювала гольф-клуб Rochford Hundred та регбійний клуб Westcliff через їхню близькість до місця інциденту.