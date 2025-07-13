В аеропорту Саутенд біля Лондона розбився літак
У британському аеропорту Саутенд біля Лондона розбився літак. На місці працює пожежно-рятувальна служба
Про це повідомляє BBC.
Поліція Ессекса повідомила, що незадовго до 16:00 за британським літнім часом отримала повідомлення про загоряння 12-метрового літака в Саутенд-он-Сі.
Служба швидкої допомоги Східної Англії повідомила, що на місці події перебували чотири бригади, включаючи машину швидкого реагування, машину реагування на небезпечні зони та старшого парамедика.
"Ми зараз працюємо з усіма екстреними службами на місці події, і ця робота триватиме кілька годин", - речник поліції Ессекса.
Поліція як запобіжний захід евакуювала гольф-клуб Rochford Hundred та регбійний клуб Westcliff через їхню близькість до місця інциденту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 42.02
- EUR Купівля 48.37Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе