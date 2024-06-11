В авіакатастрофі загинув віцепрезидент Малаві та ще 9 людей: пошуки літака тривали понад добу

Про це інформує AP, посилаючись на виступ президента Малаві Лазаруса Чаквера в етері державного телебачення.

Вказано, що загинули всі люди, які перебували на борту. Крім віцепрезидента країни, у літаку була колишня перша леді Малаві Шаніл Дзімбір, п'ятеро інших пасажирів та три члени екіпажу.

Уламки літака знайшли в гірській місцевості на півночі Малаві. До пошуків було залучено близько 600 людей.

За словами президента, авіадиспетчери заборонили літаку здійснювати посадку в аеропорту Мзузу через погану погоду і видимість: пілотів попросили повернутися до Лілонгве. Згодом диспетчери втратили зв'язок з літаком, і він зник з радарів.