В авіакатастрофі загинув віцепрезидент Малаві та ще 9 людей: пошуки літака тривали понад добу
У Малаві після понад доби пошуків знайшли військовий літак, який зник з радарів 10 червня: він потрапив в авіакатастрофу, у якій загинув віцепрезидент Малаві Саулос Чіліма та ще 9 людей
Про це інформує AP, посилаючись на виступ президента Малаві Лазаруса Чаквера в етері державного телебачення.
Вказано, що загинули всі люди, які перебували на борту. Крім віцепрезидента країни, у літаку була колишня перша леді Малаві Шаніл Дзімбір, п'ятеро інших пасажирів та три члени екіпажу.
Уламки літака знайшли в гірській місцевості на півночі Малаві. До пошуків було залучено близько 600 людей.
За словами президента, авіадиспетчери заборонили літаку здійснювати посадку в аеропорту Мзузу через погану погоду і видимість: пілотів попросили повернутися до Лілонгве. Згодом диспетчери втратили зв'язок з літаком, і він зник з радарів.
- 10 червня літак на борту якого перебували віцепрезидент Малаві Саулос Чіліма та ще дев'ять осіб, зник із радарів.
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