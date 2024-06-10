Літак віцепрезидента Малаві зник із радарів
10 червня літак, на борту якого перебували віцепрезидент Малаві Саулос Чіліма та ще дев'ять осіб, зник із радарів
Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву офіса президента.
"Літак Сил оборони Малаві "злетів із радарів" після того, як він покинув столицю Лілонгве в понеділок вранці", - йдться у повідомленні.
Після того як представники авіації не змогли зв’язатися з літаком, президент країни Лазарус Чаквера наказав розпочати пошуково-рятувальну операцію.
Літак мав приземлитися в міжнародному аеропорту Мзузу на півночі країни одразу після 10:00 за місцевим часом.
- 15 травня Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентами Грузії та Малаві - Саломе Зурабішвілі й Лазарусом Чакверою, а також прем’єр-міністрами Ліхтенштейну Даніелем Рішем та Португалії Луїшем Монтенегро
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.27 Купівля 40.27Продаж 40.84
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.28
- Актуальне
- Важливе