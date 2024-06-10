Літак віцепрезидента Малаві зник із радарів

Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву офіса президента.

"Літак Сил оборони Малаві "злетів із радарів" після того, як він покинув столицю Лілонгве в понеділок вранці", - йдться у повідомленні.

Після того як представники авіації не змогли зв’язатися з літаком, президент країни Лазарус Чаквера наказав розпочати пошуково-рятувальну операцію.

Літак мав приземлитися в міжнародному аеропорту Мзузу на півночі країни одразу після 10:00 за місцевим часом.