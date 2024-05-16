Грузія, Малаві, Португалія та Ліхтенштейн погодились взяти участь у Глобальному саміті миру

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Грузія, Ліхтенштейн і Малаві підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру. Український лідер подякував партнерам за їхнє рішення.

"Лише справедливий мир в Україні дасть безпеку та стабільність нашому спільному регіону", – наголосив Володимир Зеленський під час розмови з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

Лідери України та Малаві (прим. - Лазарус Чаквер) обговорили двосторонні відносини та домовились про розширення співпраці у сферах ІТ, освіти та продовольства.

У розмові з премʼєром Ліхтенштейну Даніелем Рішем Зеленський подякував за підтримку створення Реєстру збитків, спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, а також усіх санкційних пакетів ЄС.

Згодом Зеленський повідомив, що участь у Саміті миру також підтвердив прем'єр-міністр Португалії. Луїш Монтенегро запевнив, що Португалія "використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру".

Президент України також поінформував португальського прем'єра про ситуацію на фронті та спроби РФ розширити війну.

"Вся увага зараз зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими, що зумовило необхідність відкласти всі закордонні візити", - йдеться у повідомленні.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.