В Австралії дітям до 16 років заборонять мати обліковий запис на YouTube
В Австралії планують включити відеохостинг YouTube до списку соцмереж, у яких буде заборонено реєструватися дітям до 16 років
Про це інформує BBC.
Згідно з забороною, підлітки зможуть переглядати відео на YouTube, але їм не буде дозволено мати обліковий запис, який потрібен для завантаження контенту або взаємодії на платформі.
Комісарка з електронної безпеки Австралії Джулі Інман Грант рекомендувала додати YouTube до заборони, зазначивши, що це найбільш згадувана платформа, де діти бучили шкідливий контент.
Водночас представники YouTube стверджують, що обмежувати доступ дітей до платформи не варто, оскільки в ній є низка переваг і це не соціальна мережа. Втім, після оголошення, речник YouTube заявив, що компанія розгляне наступні кроки та продовжить взаємодію з урядом.
- Сенат Австралії 28 листопада 2024 року підтримав запропонований закон, що забороняє дітям молодше 16 років реєструватися в соціальних мережах.
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