В Австралії дітям до 16 років заборонять мати обліковий запис на YouTube

Про це інформує BBC.

Згідно з забороною, підлітки зможуть переглядати відео на YouTube, але їм не буде дозволено мати обліковий запис, який потрібен для завантаження контенту або взаємодії на платформі.

Комісарка з електронної безпеки Австралії Джулі Інман Грант рекомендувала додати YouTube до заборони, зазначивши, що це найбільш згадувана платформа, де діти бучили шкідливий контент.

Водночас представники YouTube стверджують, що обмежувати доступ дітей до платформи не варто, оскільки в ній є низка переваг і це не соціальна мережа. Втім, після оголошення, речник YouTube заявив, що компанія розгляне наступні кроки та продовжить взаємодію з урядом.