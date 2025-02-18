В ЄС обговорюють створення нового фінансового механізму з оборонних питань, - журналістка Висоцька

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Європейці вже зараз на 100% усвідомили, що вони перебувають в небезпеці. І якраз сьогодні під час Екофіну міністри економіки та фінансів обговорювали питання оборони. Насамперед, де знайти кошти на те, щоб посилити оборонну спроможність Європейського Союзу, збільшити оборонне виробництво, збільшити оборонні закупівлі. І якраз один з проміжних результатів сьогоднішнього засідання Екофіну - було обговорення створення пан’європейського фінансового механізму. Це буде великий новий механізм з оборонних питань, через який європейці хочуть фінансувати оборонні закупівлі та оборонне виробництво. Ідеться про величезні, колосальні суми", - зазначила вона.

Тетяна Висоцька зауважила, що цей новий фінансовий механізм з оборонних питань має прийти на заміну Європейському фонду миру.

"Зараз вже говорять про те, що в цей фонд може бути закладено до 40 мільярдів євро, це дійсно дуже багато. Він має прийти на заміну Європейському фонду миру, який постійно блокується кимось із держав-членів, в основному Угорщиною. І отже, вже цей фінансовий механізм в процесі обговорення, можливо, навіть його створення фіналізують у квітні на неформальному засіданні Екофіну в Польщі. Про це сьогодні заявили учасники. І також очікують у середині березня, а точніше, найімовірніше, це буде 19 березня, оприлюднення White Paper, офіційного документа щодо оборони Європейського Союзу, де повинно бути чітко розписано потреби, і як їх закрити", - розповіла журналістка.