В Естонії запропонували план допомоги Україні на €120 млрд

Про це заявив постійний секретар міністерства оборони Естонії Кусті Салм, повідомляє Erucativ.

Зараз країна шукає €100 млрд для досягнення цієї мети.

"Виділення 120 млрд євро на рік на військову допомогу Україні - це приблизна цифра, якої має вистачити Україні для перемоги у війні", - зазначив він.

Салм припустив, частину цієї суми можна виділити з єврооблігацій, а Європейська комісія може залучити кошти з фінансових ринків - у такому випадку країни-члени ЄС виступали б гарантами.

Видання пише, протягом останніх місяців естонські політики заявляли, що західним союзникам України потрібно інвестувати 0,25% ВВП для військової допомоги, керуючись стратегією, яку розробило оборонне відомство Естонії.

"Якби 50 з гаком країн, що входять до коаліції "Рамштайн", яка надає військову підтримку Україні, витрачали такий відсоток, це становило б понад 120 мільярдів євро на рік. З цими грошима до 2025 року Україна досягне такого рівня, що зможе нав'язати Росії опір", - розповів постійний секретар міноборони Естонії.

Салм наголосив: навіть якщо ці кошти почнуть надходити до бюджетів зараз, потрібен майже рік для забезпечення поставок Україні потрібного рівня.

"Буде потрібно ще (близько дев'яти місяців), щоб поставки досягли рівня, необхідного для того, щоб Україна змогла переконливо вийти на цей рівень виснаження", - акцентував він.