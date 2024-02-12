В Індонезії футболіста під час матчу вбила блискавка

Про це інформує портал Detik.

Зазначається, що інцидент стався 10 лютого на стадіоні "Сіліванги" у місті Бандунгу під час гри Третьої ліги, нижчого дивізіону чемпіонату Індонезії.

Блискавка вразила 35-річного футболіста на 15 хвилині матчу. Перший розряд потрапив у громовідвід і не завдав шкоди нікому на полі, проте через кілька секунд блискавка повернулася і потрапила в гравця "Субанги".

За словами начальника поліції міста, після удару блискавки футболіста негайно доставили до лікарні міста Бандунг, де він помер від отриманих травм.

"Родина загиблого не бажає проводити розтин, тому що це доля від Бога, і вони щиро сприймають цей інцидент і не будуть подавати до суду ні на одну сторону", - зазначив він.