В Індонезії футболіста під час матчу вбила блискавка
Футболіста індонезійського клубу Септіана Рахарджу вбило ударом блискавки під час товариського матчу у місті Бандунг
Про це інформує портал Detik.
Зазначається, що інцидент стався 10 лютого на стадіоні "Сіліванги" у місті Бандунгу під час гри Третьої ліги, нижчого дивізіону чемпіонату Індонезії.
Блискавка вразила 35-річного футболіста на 15 хвилині матчу. Перший розряд потрапив у громовідвід і не завдав шкоди нікому на полі, проте через кілька секунд блискавка повернулася і потрапила в гравця "Субанги".
За словами начальника поліції міста, після удару блискавки футболіста негайно доставили до лікарні міста Бандунг, де він помер від отриманих травм.
"Родина загиблого не бажає проводити розтин, тому що це доля від Бога, і вони щиро сприймають цей інцидент і не будуть подавати до суду ні на одну сторону", - зазначив він.
- У німецькому Дюссельдорфі в суботу ввечері напали з ножем на двох українців. Володимир Єрмаков від отриманих травм помер у лікарні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе