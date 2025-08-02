В Індонезії знову вивергається вулкан Левотобі Лакі-Лакі: гігантські хмари попелу здіймаються на багато кілометрів

Про це повідомляє AP.

Виверження, яке сталося у п'ятницю ввечері підняло хмари попелу на висоту до 10 кілометрів і освітило нічне небо розпеченою лавою та блискавками. Обидва виверження відбулися з проміжком менш ніж у п’ять годин.

Індонезійське геологічне агентство зафіксувало розпечені газові хмари, змішані з камінням і лавою, які сповзли схилами вулкана на відстань до 5 кілометрів. Спостереження з дрону показали активне переміщення магми, що спричинило поштовхи, які були зареєстровані сейсмічними моніторами.

За даними агентства, вулканічні матеріали, зокрема розпечений гравій розміром із палець, розліталися на відстань до 8 кілометрів від кратера, засипаючи навколишні села й міста товстим шаром попелу. Влада закликала мешканців бути особливо обережними через можливі зливи, які можуть зрушити попіл, каміння й лаву та спрямувати їх у річки, що беруть початок на схилах вулкана.

Зазначається, що суботнє виверження стало одним із найбільших в Індонезії з 2010 року, коли на густонаселеному острові Ява вивергнувся найактивніший вулкан країни Мерапі. Тоді загинули понад 350 людей, а сотні тисяч були змушені залишити домівки.

Для довідки. Індонезія – це архіпелаг з населенням близько 270 мільйонів осіб. У країні налічується 120 активних вулканів, оскільки вона розташована вздовж так званого "Вогняного кільця" – підковоподібної серії сейсмічних розломів, що оточують Тихоокеанський басейн.