В Іраку ракетами атакували військову базу США, - Reuters
Біля аеропорту Багдада в Іраку, де розміщена військова база США "Кемп Вікторі", впали дві ракети. Унаслідок цього є руйнування
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у сфері безпеки.
Іракське угруповання "Катаїб Хезболла", підтримуване Іраном, заявило, що атака на аеропорт була спрямована на зрив візиту президента Ірану Масуда Пезешкіана, який заплановано на середу вранці.
Водночас угруповання закликало іракські сили провести розслідування нападу й встановити, хто за ним стоїть.
За даними джерел, унаслідок атаки є матеріальні збитки, люди не постраждали.
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У серпні на базу в західній частині Іраку було здійснено ракетну атаку, внаслідок якої поранень зазнали щонайменше п'ятеро людей, серед них американські військові.
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