В Іраку ракетами атакували військову базу США, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у сфері безпеки.

Іракське угруповання "Катаїб Хезболла", підтримуване Іраном, заявило, що атака на аеропорт була спрямована на зрив візиту президента Ірану Масуда Пезешкіана, який заплановано на середу вранці.

Водночас угруповання закликало іракські сили провести розслідування нападу й встановити, хто за ним стоїть.

За даними джерел, унаслідок атаки є матеріальні збитки, люди не постраждали.