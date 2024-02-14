В Ірані прогриміли вибухи на газопроводі: чиновники звинуватили у підриві терористів
Уранці середи, 14 лютого, в Ірані прогриміли вибухи на газопроводі. Місцеві чиновники кажуть, що за підривом стоять терористи
Про це повідомляє Independent.
Зазначається, що вибухи сталися на трубопроводі природного газу, що проходить із західної частини Ірану - провінції Чахармахал та Бахтіарі - на північ країни, до іранських міст на Каспійському узбережжі.
Менеджер іранського центру управління газовою мережею Саїд Аглі заявив іранському державному телебаченню, що "диверсійно-терористична" акція спричинила вибухи на кількох ділянках лінії трубопроводу.
Як зазначається, у цій провінції не існує жодних відомих повстанських груп. Аглі не назвав жодного підозрюваного у вибухах.
Водночас міністр нафти Ірану Джавад Овджі порівняв напад із серією таємничих і невідомих нападів на газопроводи у 2011 році, в тому числі в день річниці Ісламської революції в Ірані 1979 року. У неділю Тегеран відзначив 45-ту річницю революції.
"Мета, яку переслідували вороги, полягала в тому, щоб припинити подачу газу в основні провінції країни, але цього не сталося. За винятком тих сіл, які були поблизу ліній газопередачі, жодна провінція не постраждала від скорочення", - наголосив Овджі.
- На початку січня в іранському місті Керман пролунали декілька потужних вибухів біля цвинтаря, де поховано воєначальника Касема Сулеймані, колишнього командувача силами "Кудс" Армії вартових іранської революції, який загинув під час атаки США 3 січня 2020 року в Багдаді. Унаслідок цього загинули щонайменше 84 людини, 284 зазнали поранень.
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