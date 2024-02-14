В Ірані прогриміли вибухи на газопроводі: чиновники звинуватили у підриві терористів

Про це повідомляє Independent.

Зазначається, що вибухи сталися на трубопроводі природного газу, що проходить із західної частини Ірану - провінції Чахармахал та Бахтіарі - на північ країни, до іранських міст на Каспійському узбережжі.

Менеджер іранського центру управління газовою мережею Саїд Аглі заявив іранському державному телебаченню, що "диверсійно-терористична" акція спричинила вибухи на кількох ділянках лінії трубопроводу.

Як зазначається, у цій провінції не існує жодних відомих повстанських груп. Аглі не назвав жодного підозрюваного у вибухах.

Водночас міністр нафти Ірану Джавад Овджі порівняв напад із серією таємничих і невідомих нападів на газопроводи у 2011 році, в тому числі в день річниці Ісламської революції в Ірані 1979 року. У неділю Тегеран відзначив 45-ту річницю революції.

"Мета, яку переслідували вороги, полягала в тому, щоб припинити подачу газу в основні провінції країни, але цього не сталося. За винятком тих сіл, які були поблизу ліній газопередачі, жодна провінція не постраждала від скорочення", - наголосив Овджі.