В Ісландії вперше виявили комарів через глобальне потепління
Вперше на території Ісландії виявили три види комарів, оскільки глобальне потепління робить умови в країні для них більш сприятливими
Про це пише The Guardian.
"До цього місяця країна була одним з небагатьох місць у світі, де не було популяції комарів. Інша - Антарктида. Вчені вже деякий час прогнозують, що комарі можуть закріпитися в Ісландії, оскільки тут багато місць для розмноження, таких як болота та ставки. Однак багато видів не зможуть вижити в суворому кліматі", – йдеться в матеріалі.
Факт появи комарів підтвердив ентомолог з Інституту природничих наук Ісландії Маттіас Альфредссон. Він сам ідентифікував комах, яких йому надіслав науковець-аматор.
"Три екземпляри Culiseta annulata були знайдені в Кідафеллі, округ Кьос, - дві самки та один самець", – сказав він.
Зазначено, що такий вид є стійким до холоду і може вижити в ісландських умовах, ховаючись взимку в підвалах та сараях.
