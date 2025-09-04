Найбільший у світі айсберг розколовся: що про це кажуть науковці

Про це повідомляє CNN.

Айсберг A23a неодноразово носив титул "найбільшого айсберга" з 1980-х років, хоча час від часу його звання ненадовго забирали інші айсберги, які були більшими, але проіснували не так довго. Серед них A68 у 2017 році та A76 у 2021 році.

"Айсберг швидко розколюється, від нього відокремлюються дуже великі брили, які Національний льодовий центр США, що веде спостереження, класифікує як окремі айсберги", - зазначив океанограф BAS Ендрю Мейєрс.

Де зараз перебуває айсберг?

За словами Мейєрса, "мегаайсберг" зменшився до приблизно 1700 квадратних кілометрів. A23a залишався притиснутим до дна моря Ведделла в Антарктиді понад 30 років – імовірно, доки не зменшився настільки, що втратив опору.

У 2020 році його підхопили океанські течії, згодом він знову застряг у так званій "колоні Тейлора" (Taylor column) – водоверті, яку створює течія, наштовхуючись на підводну гору. Звідти айсберг знову зрушив із місця лише у грудні минулого року. У березні цього року він сів на мілину на континентальному шельфі, але вже у травні знову відірвався й поплив далі.

"Відтоді як у травні він звільнився від шельфу, після кількох місяців застрягання в березні, він слідує за потужною струменевою течією, відомою як Південний антарктичний фронт циркумполярної течії (SACCF), яка рухається проти годинникової стрілки навколо Південної Георгії. Ця течія, найімовірніше, в кінцевому підсумку віднесе айсберг і його уламки на північний схід - усе ще в межах так званої айсбергової алеї", - пояснив обставини розпаду айсберга Мейєрс.

Він додав, що A23a має "схожу долю" з іншими мегаайсбергами – A68 у 2021 році та A76 у 2023 році, які також розпалися біля Південної Джорджії. Однак A23a протримався в цілості довше, ніж вони.

Який айсберг перейняв титул найбільшого у світі?

Розпад A23a означає, що титул найбільшого айсберга світу тепер належить D15a, площа якого становить близько 3 000 квадратних кілометрів. За словами Мейєрса, він "досить стабільно" перебуває біля узбережжя Антарктики недалеко від австралійської бази Девіс.

Наразі A23a все ще зберігає статус другого за величиною айсберга у світі, але Мейєрс попередив, що це "швидко зміниться»" адже айсберг продовжить "фрагментуватися протягом найближчих тижнів". Підвищення температури води та настання південної весни, ймовірно, призведуть до того, що він розпадеться на уламки, "надто малі для подальшого відстеження".

Відкол айсбергів є природним процесом, і у вчених поки що немає достатньої кількості спостережень за мегаайсбергами, щоб зрозуміти, чи збільшується їхня кількість через глобальне потепління. Однак очевидно, що за останні десятиліття крижані шельфи втратили трильйони тонн льоду через збільшення кількості відколів айсбергів і танення, багато в чому спричиненого нагріванням океанської води і зміною течій.

Зміни клімату, викликані діяльністю людини, призводять до тривожних змін в Антарктиді, які можуть закріпити катастрофічне зростання рівня моря.