В Ісландії вшосте за 9 місяців вивергається вулкан

Про це повідомляє The Guardian.

Виверження відбулося в низці кратерів Сунднюкур на схід від гори Сілінгарфелл, частково перекриваючи інші зони активності на півострові Рейк'янес. Вулканічна система не має центрального кратера, а виверження проявляється у вигляді великих тріщин в землі.

Згідно з повідомленням Метеорологічного бюро, тріщина відкрилася на схід від Сілінгарфелла о 21.29 за місцевим часом (22.29 за Київським часом) після серії землетрусів

За інформацією видання, лава тече не в напрямку міста Гріндавік, яке було евакуйовано в грудні після пробудження вулкана після 800 років спокою.

Як повідомив керівник відділу погоди і клімату Норвезького метеорологічного інституту Халльдор Бйорнссон, це виверження відрізняється від попередніх напрямком потоку лави.

"Якщо так триватиме й надалі, то Гріндавіку нічого не загрожує... Звичайно, ми не знаємо, що станеться в найближчому майбутньому, але цілком ймовірно, що воно досягло свого піку, а потім почне вщухати, як і інші виверження", - зазначив Магнус Тумі Гудмундссон, геофізик, який пролітав над місцем виверження.