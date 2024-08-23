В Ісландії вшосте за 9 місяців вивергається вулкан
На південному заході Ісландії вшосте з грудня сталося виверження вулкана, який виплеснув лаву через нову тріщину на півострові Рейк'янес
Про це повідомляє The Guardian.
Виверження відбулося в низці кратерів Сунднюкур на схід від гори Сілінгарфелл, частково перекриваючи інші зони активності на півострові Рейк'янес. Вулканічна система не має центрального кратера, а виверження проявляється у вигляді великих тріщин в землі.
Згідно з повідомленням Метеорологічного бюро, тріщина відкрилася на схід від Сілінгарфелла о 21.29 за місцевим часом (22.29 за Київським часом) після серії землетрусів
За інформацією видання, лава тече не в напрямку міста Гріндавік, яке було евакуйовано в грудні після пробудження вулкана після 800 років спокою.
Як повідомив керівник відділу погоди і клімату Норвезького метеорологічного інституту Халльдор Бйорнссон, це виверження відрізняється від попередніх напрямком потоку лави.
"Якщо так триватиме й надалі, то Гріндавіку нічого не загрожує... Звичайно, ми не знаємо, що станеться в найближчому майбутньому, але цілком ймовірно, що воно досягло свого піку, а потім почне вщухати, як і інші виверження", - зазначив Магнус Тумі Гудмундссон, геофізик, який пролітав над місцем виверження.
- 14 січня метеорологічне управління Ісландії повідомило, що на південному заході країни сталося виверження вулкана, що стало п'ятим на півострові Рейк'янес з 2021 року. Влада повідомила про введення надзвичайного стану.
- 16 березня вулкан в Ісландії вивергся вчетверте з грудня, викидаючи в повітря дим і яскраво-помаранчеву лаву
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