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В Іспанії заарештували трьох проросійських хакерів, причетних до кібератак на держустанови

20 липня, 2024 субота
18:11
Світ хакери

Цивільна гвардія Іспанії заарештувала трьох людей, підозрюваних у причетності до кібератак на державні установи та стратегічні сектори Іспанії та інших країн НАТО

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Про це повідомляє Europa Press.

Затримання відбулися в містах Манакор (Балеарські острови), Уельва і Севілья (Андалусія). Під час обшуків в їхніх будинках були вилучені комп'ютерні та документальні матеріали, що становлять інтерес для слідства.

Іспанська поліція підозрює, що затримані були пов'язані з хакерською групою NoName057(16), відомою своїми DDoS-атаками на державні та приватні установи, об'єкти критичної інфраструктури та життєво важливі послуги країн, що підтримують Україну.

NoName057(16) позиціонує свою діяльність як "пропорційну реакцію на ворожі дії західних русофобів".

Відмінною рисою атак NoName057(16) є використання спеціалізованого програмного забезпечення DDoSia, розробленого самою групою та доступного для завантаження усім прихильникам її ідеології.

Розслідування триває, і Цивільна гвардія продовжує розшукувати інших осіб, причетних до цих кібератак.

  • США ввели санкції проти двох керівників російського кіберзлочинного угруповання Cyber ​​Army of Russia Reborn: вони відповідальні за атаки проти об’єктів критичної інфраструктури по всьому світу.

Теги:
Кримінал
Україна
Росія
Іспанія
хакер
кібератаки
НАТО
хакерські атаки
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