В Ізраїлі спалахнули багатотисячні протести проти намірів уряду взяти під контроль місто Газа

Про це інформує Reuters.

Як зазначається, головною вимогою мітингарів було припинення війни та повернення всіх ізраїльських заручників. Окремі протестувальники закликали президента США Дональда Трампа втрутитися, аби війна завершилася.

Ізраїльтяни вчергове закликали уряд повернути утримуваних ХАМАСом заручників.

Reuters пише, що за припинення війни Ізраїля в Газі виступає більшість населення країни. На тлі цього уряд зіткнувся з різкою критикою не лише всередині країни, а й з боку міжнародної спільноти та деяких своїх союзників.

Tel Aviv, sabato sera. Oltre 60mila persone sono scese in strada per protestare contro l’espansione della guerra a Gaza approvata dal governo Netanyahu. I manifestanti chiedono il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. pic.twitter.com/Mg3d8H49lq — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) August 9, 2025

Нагадаємо, 8 серпня кабінет безпеки Ізраїлю підтримав рішення про розширення військової операції в секторі Гази, зокрема взяття під контроль міста Газа.



