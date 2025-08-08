Ізраїль ухвалив рішення взяти під контроль місто Газа

Про це пише Reuetrs.

Як повідомили в офісі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, військові "готуються взяти під контроль місто Газа, надаючи гуманітарну допомогу цивільному населенню за межами зон бойових дій".

За даними ізраїльських ЗМІ, у місті наразі проживає близько 900 тис. людей, більшість з яких — внутрішньо переміщені особи з північних районів анклаву.

У відповідь ХАМАС назвав дії Нетаньягу "відвертим переворотом" проти переговорного процесу.

Днем раніше Нетаньягу заявив, що Ізраїль має намір взяти під контроль увесь сектор Гази, однак, за його словами, це не означає тривалої окупації. Ізраїль планує створити "периметр безпеки", після чого передати керування територією арабським силам.