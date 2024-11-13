В окупованому Севастополі вибухнула автівка: загинув військовий
Уранці 13 листопада в тимчасово окупованому Севастополі вибухнула автівка, в якій перебував військовий. Чоловік загинув на місці
Про це повідомляють російські канали Astra i Mash.
Зазначається, що автівка вибухнула на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Попередньо, спрацював вибуховий пристрій.
Як повідомляють російські канали, в автівці перебував 40-45 річний військовий. Чоловіку частково відірвало ноги, він загинув на місці.
За непідтвердженими даними, як пише "Кримський вітер", у підірваній машині перебував капітан І рангу Чорноморського флоту.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, що 09:53 на телефон служби 112 надійшло повідомлення про пожежу - вибухнув і спалахнув автомобіль.
"Усередині автомобіля знаходився водій, його оперативно змогли евакуювати та передали співробітникам швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося. Від отриманих травм він помер", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає губернатор, загиблим виявився військовий. Він припускає можливу диверсію.
- У Лівобережному районі окупованого росіянами Маріуполя пʼятеро дітей віком від 10 до 14 років підірвалися на боєприпасі.
- Актуальне
- Важливе